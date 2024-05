Atletico Casini Spedalino. Ora la promozione è realtà

Una realtà calcistica nata solo un paio d’anni fa, per ovviare alle difficoltà economiche e gestionali del post-Covid, quando Atletico Spedalino e Sporting Casini unirono le forze. E che, dopo aver a lungo flirtato con la promozione già nella scorsa annata, stavolta ha tagliato il traguardo: una rete di Ciaccio, che ha griffato l’1-1 esterno con il Chiesanuova, ha garantito all’Atletico Casini Spedalino la vittoria del girone E di Seconda Categoria e il matematico salto in Prima. Agli uomini di Marchiseppe bastava un punto per festeggiare ed è arrivato. Ma a posteriori sarebbe bastata anche una sconfitta, perché il Cintolese ha perso a Montemurlo Jolly contro i padroni di casa (vittoriosi per 2-1). Una battuta d’arresto che non pregiudica tuttavia la qualificazione ai playoff, per la banda Avanzati. E agli spareggi-promozione prenderà parte anche la Montagna Pistoiese, visto che l’1-0 di Petrucci contro l’Olimpia Quarrata vale il quinto posto definitivo: la società di San Marcello se la vedrà con il Montemurlo, in un incontro che si annuncia impegnativo e motivante al tempo stesso. Niente da fare quindi per la Virtus Montale, al fotofinish: i ragazzi di Nencini si sono aggiudicati il derby contro il Montale Pol.90 Antares già retrocesso, ma questo successo per 2-1 non si è rivelato sufficiente per continuare a cullare il sogno del salto di categoria e dovranno quindi accontentarsi della sesta piazza. Settimo invece il San Niccolò, che ha strappato un 2-2 interno (Meoni, Papi) ad un Prato Nord apparso in grande spolvero un questo secondo scorcio stagionale. Tutto era invece già stato scritto nelle scorse giornate in zona retrocessione: il Borgo a Buggiano ha chiuso decimo e può ripartire dal 3-0 inflitto ad un San Felice che era consapevole già da diversi turni di dover giocare la Terza Categoria 2024/25. Termina in crescendo anche il Pistoia Nord, considerando il 4-1 a La Querce. E il Montalbano Cecina ha fatto registrare una sconfitta indolore contro la Galcianese, vittoriosa 2-0.

Giovanni Fiorentino