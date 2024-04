Attenzione Aglianese. Il Progresso è affamato

L’Aglianese ha poco da chiedere alle ultime tre giornate di campionato, se non di finire al meglio un torneo a montagne russe, tra grandi ambizioni della vigilia, un inizio di stagione da incubo, una ripresa prodigiosa nel ritorno e poi un’altra brusca frenata fino all’attuale ottavo posto in classifica con 41 punti, a metà tra il vertice e la zona pericolante. Domani la squadra neroverde ospita sul proprio campo il Progresso, una formazione impegnata nella lotta per non retrocedere e quindi determinatissima nel tornare via dal Pistoiese con almeno un punto da aggiungere in classifica, poi andrà a Certaldo prima di chiudere di nuovo in casa contro il Forlì. "Queste ultime tre gare vogliamo vincerle tutte – dice il direttore generale Fabio Taccola confermando le sue doti di motivatore – dobbiamo e vogliamo onorare il campionato fino in fondo".

È impossibile però non chiedere al direttore qualche anticipazione sui pensieri della società per il futuro. "Abbiamo iniziato a programmare qualcosa" dice Taccola senza entrare in particolari. Alla domanda se in tali pensieri per il futuro ci sia solo l’Aglianese o anche un’altra società, magari la nuova Pistoiese, Taccola oppone un secco: "Noi siamo l’Aglianese e all’Aglianese vanno i nostri pensieri. Se va a vedere la visura camerale dell’Aglianese, cosa che tutti possono fare, vedrà che il consiglio di amministrazione è composto dall’avvocato Giovanni Trombetta, dal presidente Fabio Fossati e dal sottoscritto".

Risulta anche, dai documenti ufficiali sulla società, che Fabio Fossati è il proprietario del club al 90 per cento con il 10 per cento del precedente presidente Angelo Perriello. Del resto l’interesse per la Pistoiese il direttore neroverde l’aveva già "smentito categoricamente" qualche giorno fa.

Ad Agliana tra gli sportivi e i sostenitori dei colori neroverdi, si guarda con curiosità a quanto avviene alla Pistoiese e ci si chiede se quel processo di rinascita o rifondazione della società arancione di cui si è fatto promotore l’imprenditore Sergio Iorio possa coinvolgere in qualche modo anche il futuro dell’Aglianese, che a questo punto dopo l’uscita di scena della Pistoiese dal campionato, è in provincia l’unica società a vantare un titolo sportivo valido per la serie D. Intanto l’allenatore Baiano e i giocatori si preparano alla partita col Progresso con la voglia di chiudere al meglio per se stessi e per la società la stagione.

