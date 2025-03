Avanti Perugia, col Pineto parte la rincorsa: "Con coraggio possiamo prenderci i play off"

Parte la rincorsa. Il Perugia ha cinque partite per puntare a rimandare la fine della stagione e per gettare le basi per il futuro. Vincenzo Cangelosi sa che il primo ostacolo, il Pineto, va preso con le molle, ma il Grifo può e deve osare. "Abbiamo davanti a noi cinque partite che ci danno la possibilità di provare ad ottenere qualcosa che prima non era pensabile – spiega il tecnico alla vigilia – . Ora siamo più tranquilli e dobbiamo cercare di fare il massimo per ottenere i play off. Le squadre che puntano lo stesso obiettivo sono tante, noi dobbiamo fare più punti possibile, metterci più coraggio durante le partite e soprattutto fare qualcosa in più in zona gol".

Al "Curi" arriva la squadra abruzzese, con una striscia di risultati da primi posti in graduatoria. "Non sarà una partita semplice, loro hanno tanto entusiasmo. Per me sono la vera sorpresa del campionato, con Tisci, che conosco, la squadra ha trovato un’identità ben precisa e continuità. Dipenderà da quello che ci permetteranno di fare. Mi auguro però di trovare una fase offensiva più continua: a sprazzi abbiamo fatto cose carine ma è troppo poco rispetto a quello che mi auguro di vedere".

Il Perugia è in crescita, ma per il tecnico c’è ancora molto da lavorare. "Abbiamo lavorato su diverse cose ma la squadra non ha ancora una identità ben precisa, abbiamo fatto diverse variazioni di sistema, ho cercato di aiutare i ragazzi ad avere certezze, in questo momento ne abbiamo più in fase difensiva. Per comandare il gioco ci vuole tempo, le squadre forti hanno una identità precisa e cercano di portarla avanti, io sono qui da 40 giorni e non è semplice organizzare qualcosa di così convinto e concreto in poco tempo. Questa poi è stata una settimana particolare, dopo il derby avevamo parecchi acciaccati, in diversi non si sono allenati e non abbiamo potuto provare tantissimo, ma dobbiamo stringere i denti e andare avanti per ottenere il massimo".