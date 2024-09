Avversario. Baldini sfida il Grifo da capolista

Il Pescara dell’ex Grifo Silvio Baldini viaggia spedito con il Pescara dopo quattro giornate di campionato: 10 punti in 4 gare, frutto di 3 vittorie (Ternana e Rimini fuori casa e Pianese in casa) e 1 pareggio (all’Adriatico con la Torres), che valgono il primato in classifica insieme alla Virtus Entella con sette reti fatte e quattro quelle subite. Baldini ha già parlato di "sogni e magia" ma questa volta anche i risultati, per ora, sono dalla sua parte. "Alla squadra ho dato delle regole, poi cerco di inculcare ai ragazzi la cultura del lavoro. Il Pescara può fare cose al di là della realtà", ha dichiarato il tecnico dopo il successo all’ultimo tuffo con la Pianese. Lunedì sera all’Adriatico (fischio d’inizio alle 20,30 e diretta Rai Sport), il Perugia, si troverà di fronte una squadra forte, motivata e, soprattutto, al completo.

Baldini ha infatti recuperato gli infortunati Vergani e Tunjov, che già con la Pianese erano in lista, ma solo per onor di firma. Entrambi hanno smaltito i rispettivi problemi muscolari ma, dei due, soltanto il centravanti italiano sembra avere possibilità di scendere in campo dal primo minuto.