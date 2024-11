Azzurri travolti dall’Argentina. Quesada: "Risultato ingiusto"

È andata male, ben oltre le aspettative: il primo dei tre test-match delle Autumn Series si traduce in una brutta sconfitta per l’Italia del rugby, che a Udine si arrende all’Argentina per 50-18.

I Pumas partono a razzo, portandosi avanti 17-0 alla mezz’ora con Albornoz che centra i pali su punizione e converte le mete di Mallia e Beltranou. Una reazione c’è, prima con una meta tecnica, poi con la punizione di Allan. Così all’intervallo il punteggio dice 10-17 e fa pensare a una partita ancora aperta, ma è un’illusione, accresciuta dall’altra punizione di Allan che porta l’Italia sul 13-17. Ma è l’ultimo momento di equilibrio: due mete (Sclavi e Albornoz) per i Pumas, poi botta e risposta fra Cordero e Nicotera, ma nel finale i sudamericani dilagano andando a meta ancora con Alemanno e Delguy, Albornoz non perdona.

Finisce con un passivo pesante per gli uomini del ct Quesada: "Quello che mi fa male è la differenza nel risultato perché non è la reale distanza fra le due squadre – ha detto alla fine il tecnico -. Ma se fai tanti regali contro una squadra fra le top mondiali diventa difficile anche se eravamo rientrati in partita dopo due mete regalate. Ora pensiamo alla Georgia, che è la partita più importante di questa finestra, una squadra contro la quale possiamo giocare al nostro livello".

Nessun alibi per il campitano Michele Lamaro, che ha parlato anche alla squadra subito dopo il fischio finale: "“Non ci sono scuse. Ci hanno messo in difficoltà nelle palle 50 e 50, poi non siamo riusciti a essere compatti e invece dovevamo essere accesi e precisi per 80 minuti. L’Argentina è una grandissima squadra, viene da un Rugby Championship di altissimo livello e non ci ha lasciato niente".

Prossimo test-match per gli azzurri 17 novembre al Ferraris di Genova contro la Georgia.