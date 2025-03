Baby ginnaste sul podio

Via alla stagione agonistica per il settore femminile della Società Ginnastica Pro Italia. Le gare individuali e a squadre di ginnastica artistica disputate a Genova e a Lavagna – valide per il Campionato Regionale – hanno visto protagoniste le giovani atlete spezzine. Nel dettaglio, partendo dalla categoria Lc3 base, all’esordio in questa competizione, Giulia Barbieri (Junior 2) ha conquistato un ottimo secondo posto. Nella Lc base fantastico terzo posto di Carlotta Borghini (Allieve 2), e dodicesima la compagna Stella Previdi. Tra le allieve 5, Dana Cerretti quarta. Giorgia Mannino (Junior 1) è seconda. Nella categoria Lc3 avanzato è seconda Rachele Cidale tra le allieve 4, con una gara precisa e di grande grinta. In Lc avanzato (la gara con il livello tecnico più alto), fantastico argento per Martina Costa (Junior 2). Per la categoria La avanzato e Lb base si sono presentate Viola Amoroso, Lisa Barbieri, Luesa Berisha, Sara Calzolari, Asia Pistidda, Vittoria Sassarini e Matilde Tusi, che hanno svolto tutte delle ottime prove mostrando i brillanti miglioramenti che fanno ben sperare per il futuro.

Ma veniamo anche alla prima prova del Campionato a squadre. Tra le allieve in Lc base la formazione composta da Carlotta Borghini, Dana Cerretti, Rachele Cidale, Caterina Grandi e Stella Previdi si è classificata settima, a soli 6 decimi dal podio, un dato che fa comprendere quanto la gara sia stata combattuta con le altre società liguri. Tra le Junior splendido secondo posto di Giulia Barbieri, Martina Busani e Martina Manni, le quali, proprio all’ultimo, hanno dovuto rinunciare al supporto di ben due compagne di squadra (Irene Calzetta e Giorgia Mannino), ferme per infortunio. Infine, in Lc3 avanzato, la squadra composta da Martina Costa, Viola Lugari, Alessandra Moggia e Chrisamantha Saoit chiude la gara quarta, con alcuni errori che le porteranno a prepararsi per la prossima prova con ancora più grinta. Tutte queste ginnaste sono allenate, con orgoglio, da Chiara Micheli, con la dedita e costante supervisione di Speranza Poleschi e Giorgio Ricco, e il prezioso aiuto di Elisabetta Giovedì e Dania Ballestracci.

Marco Magi