Fari accesi sul Palatriccoli di Jesi, PalaBadiali di Falconara e PalaSavelli di Porto San Giorgio. Entra in scena il Video support. Coppa Italia, occhi puntati sulle "Fab 8»

Coppa Italia: si comincia. Dopo l’antipasto offerto dalle Final Four di Coppa Italia Under 19 e dalla Coppa Italia Regionale vinte rispettivamente da Roma 1927 e Superaequum, la manifestazione tricolore entra nel vivo. Fari puntati sul PalaTriccoli di Jesi, sul PalaBadiali di Falconara e sul PalaSavelli di Porto San Giorgio. Da oggi fino a domenica 23 marzo scatta la caccia alle coccarde tricolori, quattro in tutto: Serie B, Serie A2 Élite, Serie A2 e Serie A. Occhi puntati sui Fab8, le otto squadre di serie A pronte a gareggiare per un posto nella storia del futsal. Ad arricchire la 39°edizione, per la prima volta in campo, il Video Support: il supporto tecnologico potrà essere utilizzato da una squadra nelle quattro casistiche elencate nel protocollo ufficializzato qualche settimana fa: gol/no gol, rigore/no rigore, scambio d’identità e rosso diretto; quest’ultimo caso con un nota bene: non si potrà ricorrere al Video Support in caso di seconda ammonizione. A questi quattro casi, ce ne saranno altrettanti a disposizione solo degli arbitri: se il cronometro non funziona correttamente, non viene avviato, riavviato o interrotto nel momento corretto dal cronometrista, per verificare se una rete è stata segnata, oppure se il pallone è entrato in porta prima del suono della sirena (di ogni frazione). Un allenatore o un dirigente potrà richiedere un challenge a frazione, anche nei tempi supplementari e ai tiri di rigore. Se il challenge andrà a buon fine, ce ne sarà un altro a disposizione.

SERIE A- Al PalaTriccoli di Jesi ai blocchi di partenza: Feldi Eboli, Ecocity Genzano, Meta Catania, Don Peppe Napoli Futsal, Roma 1927, L84 Torino, Fortitudo Pomezia e Sandro Abate. La Feldi Eboli ha appena perso il primato in regular season a causa del kappaò di Cosenza, proprio per questo ancora più affamata. Il Genzano la scorsa stagione arriverò in semifinale, quest’anno, quinta posizione attuale in regular season, proverà ad alzare l’asticella. Il Meta Catania campione d’Italia è alla ricerca dell’unico trofeo mancante in bacheca. Il Futsal Napoli, re di Coppa in carica, non perde una gara in campionato da venti gare, dal 25 ottobre a Eboli. Roma 1927 con il tandem Fortino-Marcelinho, i due giocatori che guidano la classifica dei marcatori di Serie A. L84 Torino in crescita dopo un girone di andata non entusiasmante. La Fortitudo Pomezia non perde da diciannove partite di fila e vuole continuare a stupire. Sandro Abate, con tanta potenza e fisicità a disposizione.

LE ALTRE PROTAGONISTE: Serie A2 Élite: MestreFenice, Olympia Rovereto, Capurso, Academy Pescara. Serie A2: OR Reggio Emilia, Real Fabrica Roma, Italpol, Bitonto. Serie B: Varese, Villorba, X Martiri, Faenza, Cures, Isola D’Ischia, Diaz, Marsala Futsal. Ingresso gratuito in tutte e quattro le competizioni.