Torneo di Viareggio. Il Perugia ferma il Genoa (1-1). Ora per passare serve una vittoria

Dopo il debutto da dimenticare, i ragazzi di Moll Moll collezionano un importante pareggio, nella seconda sfida del Torneo di Viareggio, per 1-1 contro il Genoa, in una partita che si è decisa totalmente nel secondo tempo di gioco.

Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, il Perugia trova il vantaggio con Giordani all’undicesimo della ripresa. I biancorossi resistono, ma nel finale arriva poi la doccia fredda: il gol del numero undici genoano Spicuglia, arrivato praticamente a tempo scaduto, fissa il punteggio sul definitivo uno a uno.

Con questo risultato, i ragazzi di Moll Moll sono ancora in corsa per il passaggio del turno, visto che a qualificarsi per la fase successiva saranno la prima e la seconda di ogni girone, più quattro tra le migliori terze. Ma, a questo punto, sono obbligati a vincere l’ultimo match in programma del girone. Ultimo match che li vedrà sfidare i brasiliani dell’Internacional, nella partita in programma domani alle 15 sempre presso lo stadio “Bibolini” di Falconara (Lerici).

Il Perugia è attualmente ultimo con un punto, in testa il Genoa con 4 punti, International e Ijele hanno invece 3 punti.

GENOA: Baccelli, Odero, Pallavicini (36′ st Federici), Doucoure, Colonnese (26′ st Pellicanò), Pastore, Pagliari, Mendolia, Spicuglia, Al Kharusi, Riolfi (36′ st Hautakangas). All.: Ruotolo

PERUGIA: Romagnoli, Belloni, Peruzzi, Panaro, Calzoni, Pirani, Napolano (22′ st Dottori), Perugini, Barberini (28′ st 18 Karafili), Berta, Giordani (28′ st Mori). A disp.: Belia, Cardoni, Cresci, Lickunas, Merico, Rossi. All.: Moll Moll

ARBITRO: Lorenzo Mattirossi

RETI: 11′ st 5 Giordani (P), 51′ st 11 Spicuglia