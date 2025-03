Basket “Progetto Golfo”. I giovanissimi Gaspani e Maccari convocati per il raduno regionale

Al Progetto Golfo dei Poeti si augurano che le convocazioni in chiave regionale dei giovanissimi talenti Lorenzo Gaspani e Alberto Maccari siano solo le prime di una lunga serie. Una speranza realizzabile considerata la capillarità di un progetto che coinvolge tante squadre come Landini Lerici, Golfo dei Poeti, Scuola Basket Sarzana, Arcola e Legends Carrara e che, con così tante ramificazioni, copre tutte le categorie, dalla Serie C alle Under più giovani tra Liguria e Toscana.

Lorenzo Gaspani e Alberto Maccari, guardia-ala classe 2007 il primo e play-guardia annata 2009 il secondo, altro non sono che i primi fiori sbocciati, dopo un lavoro di crescita e di selezione alle spalle che ha portato i due ragazzi alla Landini in C per poi essere segnalati a quel progetto della federbasket nazionale denominato "Ogni regione conta". Per loro è arrivata la chiamata al raduno di Arenzano, indetto dal ramo giovanile della Federazione per le annate dalla 2007 alla 2009. "È stato meraviglioso respirare l’aria azzurra - commenta dopo l’esperienza Alberto Maccari - sotto lo sguardo di personalità del calibro di Marco Sodini e Luigi Datome. Speriamo che il Progetto Golfo dei Poeti porti sulla nostra stessa strada altri giocatori che, come noi, stanno maturando in questo contesto".

Marco Sodini è una vera e propria istituzione nei ranghi tecnici di Fip e Nazionale. "Gigi" Datome altrettanto, con l’aggiunta di un passato da ala che l’ha visto trasferirsi dalla Mens Sana Siena alla Nba statunitense nei Detroit Pistons e nei Boston Celtics, prima di rientrare in Italia, all’ Olimpia Milano. "Dobbiamo essere grati - conclude Lorenzo Gaspani – al Progetto Golfo per averci portato a questo punto e per aver contribuito ad indirizzare il nostro futuro. In bocca al lupo anche a tutti gli atleti in erba che vengono seguiti in questo percorso".

Ilaria Gallione