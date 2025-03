Riparte da Monza la Rievocazione della Milano-Sanremo. La Signora delle corse sulla “magica pista“

Poco meno di un anno fa Andrea Vesco e Fabio Salvinelli hanno vinto la loro quarta 1000 Miglia di fila, su una Alfa Romeo 6c 1750 Ss Spider Zagato del 1929. Anche se per il pilota bresciano Vesco sarebbe la quinta consecutiva, avendo trionfato anche nel 2020 in coppia col padre. Con Salvinelli sarà al via dell’edizione numero 16 della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, a bordo di una Fiat 508C del 1935. Tra i protagonisti - 90 gli equipaggi che dal 10 al 13 aprile affronteranno mille chilometri attraverso 150 comuni e 100 prove speciali - spiccano anche la coppia formata da Mario Passanante e Alessandro Molgora, che sfideranno il percorso su una raffinata Lancia Aprilia del 1937, e Francesco e Giuseppe Di Pietra a bordo di una Fiat 508C del 1938. A rendere ancora più esclusiva la competizione, la presenza della prestigiosa Bugatti Type 40 Grand Sport del 1928 e una rara Bugatti Type 37A del 1927, esemplari che incarnano l’essenza stessa dell’eleganza senza tempo. La “Signora delle corse“ tornerà a partire dall’autodromo di Monza, dopo aver saltato l’edizione 2024 per il cantiere in pista: nel Tempio della velocità andranno in scena le prime “passerelle“ sulle Sopraelevate, poi la carovana inizierà il viaggio tra Lombardia, Piemonte e Liguria.

Per la prima volta raggiungerà le sponde del lago d’Iseo, facendo tappa al cantiere nautico Riva di Sarnico e passando attraverso la Franciacorta. Fascino, ma anche sostenibilità: i concorrenti avranno la possibilità di utilizzare il carburante sostenibile di Marline Collection, composto per l’80% da materiali rinnovabili e capace di ridurre le emissioni di CO2 del 65%. Due gli equipaggi che prenderanno parte all’intera competizione con il biofuel che spingerà una Aston Martin V8 del 1972 e una nuovissima McLaren 750S.

Marco Galvani