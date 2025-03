Grifo, Matos e Cisco i bomber di Cangelosi. Montevago pronto a riprendersi la scena

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: questo lo score di Vincenzo Cangelosi sulla panchina del Perugia. E fino ad ora due soli marcatori: Andrea Cisco e Ryder Matos. Due gol a testa, per il brasiliano due penalty. Poi, a completare la lista dei marcatori, un autogol.

L’esordio sul campo dell’Entella si è chiuso con una sconfitta per 1-0 maturata nel recupero. La seconda gara del tecnico subentrato a Zauli ha visto i biancorossi imporsi sull’Ascoli per 2-1: ad aprire le marcature Matos su rigore, a chiudere in gloria Cisco in pieno recupero. Terzo match, contro il Milan Futuro si è chiuso 0-0, poi il doppio turno casalingo: successo con la Torres per 1-0 con autorete di Dametto, e vittoria per 2-1 con il Legnago Salus, con Cisco che apre e Matos che chiude dagli undici metri.

Ma a reclamare un posto in prima fila è Daniele Montevago, attaccante in stato di grazia nel girone di andata (8 gol), a secco nel ritorno. Dieci gare senza gol, perché Montevago ha saltato le ultime tre, con il Legnago solo un’apparizione negli ultimi dieci minuti. Montevago è reduce da una brutta influenza, ma ora le condizioni dell’attaccante sono buone, lo ha dimostrato anche nello spezzone di match del Curi. Con il nuovo allenatore deve ancora, di fatto, mettersi in gioco.

Ma contro la Ternana, quali saranno le scelte in attacco del tecnico Cangelosi? Dipenderà dal modulo che sarà scelto, difficile pensare che i tre saranno in campo insieme. L’idea sembra essere quella di un Perugia schierato con il 3-5-2, in difesa c’è scelta, Cangelosi potrebbe optare per Riccardi, uno tra Angella e Lewis e Dell’Orco. Curiosità per quanto riguarda le fasce: a sinistra avrà una maglia Giraudo, mentre a destra ci sono tre soluzioni. Leo se si cercherà una soluzione meno spregiudicata, Mezzoni è la via di mezzo, mentre Cisco è l’ipotesi più azzardata. In mezzo al campo chance per Torrasi, Joselito e Giunti, mentre davanti, con ancora tre allenamenti, Matos e Montevago sono favoriti.