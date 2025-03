Uniti contro il bullismo. Premi ai Dolphins Ancona

Si chiama "L’energia delle buone pratiche", e "uniti contro il bullismo: diffondiamo la cultura del rispetto" ed è un’iniziativa della multiutility Estra che ieri mattina all’istituto superiore Podesti Calzecchi Onesti ha premiato le società sportive vincitrici nelle Marche di questa quarta edizione del premio, con un riconoscimento economico dedicato alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport.

I premi, tra le 47 società candidate, sono andati alla società Superbike Team di Castelfidardo e alla Dolphins Ancona hc di hockey in carrozzina. La quarta edizione dell’iniziativa è stata caratterizzata da importanti novità: nelle tre edizioni passate, infatti, sono state premiate le società che hanno presentato progetti realizzati nella precedente stagione, mentre quest’anno Estra ha scelto di accompagnare e supportare le società nello sviluppo dei progetti futuri e di riconoscere ai migliori di ogni regione un contributo di 5mila euro che le società vincitrici hanno quindi potuto utilizzare nella corrente stagione. Una differenza che si fonda sulla scelta di premiare i progetti più rappresentativi dei valori dell’inclusione e dello sport come fattore di benessere, ma soprattutto sulla volontà di Estra di accompagnare e affiancare chi, attraverso lo sport, si impegna per il bene dell’individuo e della comunità. Presenti alla premiazione il pluricampione mondiale di nuoto artistico, Giorgio Minisini, testimonial dell’iniziativa, e poi naturalmente la dirigente scolastica Saula Rosati, l’assessore comunale Antonella Andreoli, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, la consigliera d’amministrazione di Estra, Maria Cristina Rossi, quindi Mauro Marselletti, coordinatore regionale per l’educazione fisica e sportiva, e Margherita Rigillo, coordinatore ufficio educazione fisica per l’ambito territoriale della provincia di Ancona. "Coniugare sport e scuola è fondamentale – ha detto Antonella Andreoli –, anche e soprattutto sul tema del bullismo". "Estra vuole investire sempre di più in questi progetti e valori – ha aggiunto Maria Cristina Rossi –, per essere un supporto per i giovani anconetani e farli crescere responsabilmente".

Giuseppe Poli