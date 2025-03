Perugia, sei gare per cercare un lieto fine. In trasferta i due derby, l’aiuto del Curi

Il Perugia arriva di slancio al derby di Terni. Le quattro sfide verità (le tre in casa e la trasferta con il Milan Futuro) hanno portato nelle casse biancorosse 10 punti, forse al di sopra delle più rosee aspettative. Una bella presentazione alla gara contro la Ternana che lotta per la serie B diretta. Il Perugia si trova vicino alla zona play off (2 punti di distacco che possono diventare uno se il Rimini vincerà la Coppa Italia di categoria), ha sei giornate per rosicchiare qualche punto alle dirette concorrenti e giocarsi la coda della stagione. Sulla carta le prime tre sfide sono le più ostiche da affrontare, le ultime tre invece sono più abbordabili, anche perché due sono da giocarsi al Curi.

Il via domenica con la gara che si presenta complessa. Perché la Ternana è in corsa per l’obiettivo pià prestigioso, la promozione diretta. Il Perugia si reca a Terni senza i suoi tifosi, fermati per quattro mesi dopo i fatti accaduti in autostrada. Al di là della scelta degli ultras che non seguono la squadra nel derby da quando sono aumentate le restrizioni, i biancorossi al Liberati hanno sempre avuto un loro seguito. Dopo la Ternana al Curi arriva il Pineto, formazione-sorpresa di questa stagione, sesta in gradutoria che si sta ritagliando soddisfazioni sia in casa che fuori. Il terzo appuntamento è ancora un derby, ancora in trasferta, con i biancorossi che senza seguito saranno di scena ad Arezzo, contro i toscani che alternano prestazioni convincenti ad altre meno.

Superati i tre ostacoli, per i biancorossi inizia il percorso finale sulla carta più in discesa. Con il Grifo che dovrà reggere l’urto per non perdere le distanze dagli spareggi. Al Curi arriverà il Sestri Levante, oggi ultima in classifica, seguirà la trasferta a Campobasso, formazione che grazie alla penalizzazione della Lucchese è vicina alla salvezza. Chiude la stagione il match col Pontedera, formazione ostica ma che al Curi, come le altre, potrebbe non avere vita facile.