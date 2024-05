Barontini si ferma prima. Non correrà oggi a Lione

Debutto rimandato per Simone Barontini. Avrebbe dovuto esordire oggi nella stagione all’aperto, ma il mezzofondista dorico non correrà gli 800 metri a Lione. "Alla fine abbiamo deciso di non gareggiare - confida Barontini, classe 1999-. Devo ancora recuperare da un problema muscolare e dopo la risonanza di ieri (giovedì , ndr) i medici hanno consigliato di rimandare l’esordio". Due parole le ha spese anche sul suo amico e capitano in azzurro, Gianmarco Tamberi, che sarà portabandiera alle Olimpiadi. "Sono molto felice per Gimbo, se lo stramerita. Se la giocava con Paltrinieri. Sono entrambi la personificazione della parola campione". Barontini, pluricampione italiano di mezzofondo, allenato da coach Fabrizio Dubbini, avrebbe dovuto gareggiare già in precedenza a Milano la scorsa settimana, ma "viste le temperature ancora troppo rigide abbiamo preferito non rischiare" aveva detto il suo allenatore, coach Dubbini. Per Barontini il primo obiettivo stagionale sarà quello di fare bene agli Europei di Roma a giugno e per arrivare al meglio alla rassegna continentale in programma nella Capitale potrebbe gareggiare forse l’11 maggio in un 400 metri a Conegliano prima di due meeting internazionali, tra cui l’ultimo a Ostrava, il 28 maggio. "Vedremo, decideremo i prossimi giorni" chiude Dubbini. Il ragazzo cresciuto nella Stamura Ancona sarà atteso quest’anno oltre che dalla rassegna continentale in Italia anche dalle Olimpiadi di Parigi.

A proposito di Stamura sta crescendo gara dopo gara Virginia Bancolini, classe 2005, che a Milano di recente ha fatto segnare il record regionale nei 1500 corsi in 4.30.29. "Ha fatto sempre una gara di testa per cercare di avvicinare anche il limite per i mondiali che si disputeranno a Lima, in Perù, a metà agosto, poi nel finale ha cercato di tenere chiudendo al quarto posto e facendo un buon personale. Ha dato dimostrazione di solidità ed efficacia visto che è stata sempre presente in gara dal primo metro. Insomma segnali davvero positivi" il commento sempre di coach Dubbini. In precedenza la giovane mezzofondista della Stamura Ancona aveva conquistato il primato regionale juniores dei 1000 metri con il tempo di 2’50"99 sempre a Milano, sulla pista dell’Arena Civica Gianni Brera, piazzandosi al secondo posto nella decima edizione dell’Athletic Elite Meeting. Prosegue così la serie di record quest’anno per la diciottenne fanese che durante l’inverno era riuscita a stabilire il limite di categoria nei 1500 indoor con 4’35’09 prima di conquistare il bronzo alla rassegna tricolore under 20 negli 800 metri.È anche il secondo primato marchigiano in carriera sulla distanza dei 1000 per la portacolori della Sef Stamura dopo averlo ottenuto nel 2022 tra le allieve con 2’58’50.