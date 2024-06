Baseball, Modena si tuffa in campionato dopo l’amichevole con la nazionale under 18. Comcor, uno spareggio con Milano

Comcor Modena , se ci sei ancora batti un colpo. Dopo settimane di alti e bassi, durante le quali i gialloblu hanno dato timidi segnali positivi di una lenta risalita, i ragazzi di Pisano si trovano ora ad affrontare diretti rivali di bassa classifica.

L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo, per il team modenese, le prossime 6 gare che segnearanno, nel bene o nel male, l’iimedaito futuro di un Modena giovane fin che si vuole, ma finora con poca la luce e tante ombre, con una maturità che è ancora tutta da scoprire.

La priorità è muovere la classifica contro la bestia nera Milano, vincente all’ andata per due volte agli extra inning.

Conti alla mano però, questo punto urge uscire dal fondo classifica, con Settimo Torinese, appaiati con quattro vittorie e dieci stop. Per la prima fase di stagione ultimi o penultimi in vista dei nuovi gironi "salvezza", con inizio 20 il luglio fino a meta di settembre: Modena corre forti rischi in un difficile torneo tutto in salita, con trasferte onerose in tutta Italia. Con Milano come detto siamo alla resa dei conti, molto si decide oggi al Torri. A seguire il week end del 29 giugno, in casa arriva il Poviglio. Score Modena a media battuta mb 233, (Bianchi mb 375, Tamburini mb 333), media punti lanciatori 4,10. Gli ospiti lombardi mb 219, media punti lanciatori 3,76. Con team alla pari tutto puo succedere, in un vero proprio spareggio. Molto atteso il match, sul monte gara uno h.15 Dall’Olio con Varalda ospiti, gara due h.20, Hurtado sfida Dall’Agnese.

COMCOR MODENA

1

NAZIONALE UNDER 18

5

MODENA: Scerrato, Vasquez, Tamburini, Guevara, Pompilio, Bianchi, Campazzi, Lambertini, Franceschini, Ferri, Moronta. Lanciatori: Infante Junior, Hurtado, Paltrinieri, Dall’ Olio. Manager Pisano.

NAZIONALE UNDER 18: Cormelli, Magnani, Di Persia, Taschini, Mazzone, Sabatini, Barbona, Resca. Lanc: Mazzanti, Mengoli, Martinelli.

Amichevole di lusso tra le speranze del baseball nazionale under 18, e Comcor Modena green, per uno spettacolo di 7 inning. Troppi gli "esperimenti" di formazione sia del manager Pisano si di Trinci per gli azzurri: lettura gara da decifrare. Modena esce battuto, il test di alto livello, darà solo frutti in positivo. Gli azzurrini di Trinci sotto esame, pur contratti hanno dato il massimo, il pitcher modenese Claudio Martinelli, ha offerto il meglio di se, chiudendo bene il match. "Con Modena si è chiusa la serie amichevoli per Europei a Regensburg in Germania 8/14 Luglio - cosi manager Trinci - ho scelto oggi i venti atleti per il torneo, con gli ultimi tre dubbi della rosa. Debuttiamo come Under 18 con Israele in Germania"

Giorgio Antonelli