Basket b interregionale. L’Abc supera lo Spezia Basket. Vittoria clou in ottica salvezza

Abc Castelfiorent.

85

Spezia Basket Club

81

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 2, Rosi, Lazzeri 8, Ticciati 5, Corbinelli 16, Cicilano n.e., Viviani n.e., Falaschi 19, Azzano 10, Nnabuife 1, Cantini 2, Gutierrez 22. All. Manetti.

SPEZIA BASKET CLUB: Carpani 6, Pettinaroli 10, Loschi 18, Ramirez 16, Gogishvili 4, Merlo, Leporati n.e., Morciano 10, Tedeschi 3, Dias 14. All. Diacci.

Arbitri: Corso di Pisa e Cavasin di Rosignano Marittimo.

Parziali: 21-29; 36-47; 52-56; 68-68.

CASTELFIORENTINO – C’è voluto un tempo supplementare, ma alla fine l’Abc ha piegato 85-81 Spezia ed è tornata a gioire al Pala Betti facendo suo un importante scontro diretto in chiave salvezza. Al termine di una gara dai due volti l’unico rammarico per la squadra di coach Samuele Manetti è quello di non essere riuscita a ribaltare il meno cinque dell’andata, che in caso di arrivo a pari punti in classifica permetterà a Spezia di stare davanti. A fronte di due primi quarti in chiaroscuro, i gialloblu valdelsani hanno cambiano faccia al rientro dagli spogliatoi trovando nell’intensità difensiva e nella presenza a rimbalzo le chiavi di volta del match. Vittoria importante, sia per il morale che per la classifica, alla luce di un’altra settimana intensa che vedrà l’Abc tornare in campo già domani alle 20.30 a San Miniato contro la capolista in un turno infrasettimanale, e poi domenica prossima in casa contro la Virtus Siena.