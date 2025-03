Basket. Gara da dimenticare per i Legends in trasferta a Lucca

Niente cambio di marcia in casa dei Legends che dopo l’avvicendamento sulla panchina, non ritrovano la via del successo e nella impegnativa trasferta di Lucca, valevole per la 11esima giornata di ritorno della divisione regionale 1 di basket. I carraresi perdono 86-58 (parziali 24-8, 46-28, 66-46) subendo un -28 che al momento è la sconfitta più pesante rimediata in stagione. Per i gialloviola, orfani di Antonio Fiorani, dopo che a inizio settimana la squadra è stata affidata al suo ex vice Guglielmo Rossi, l’inizio è da incubo e già al primo intervallo il tabellone segna un preoccupante -16. Gara tutta in salita e anche se il secondo tempino è in equilibrio (parziale 22-20) a metà gara è sempre -18. La reazione dei carraresi non arriva neppure al rientro in campo dopo l’intervallo lungo e con un altro parziale equilibrato (20-18) dopo mezz’ora di gioco è ancora -20. Nell’ultimo quarto saltano anche i parziali equilibrati, ma invece ad essere gli ospiti a cercare un già difficile recupero, sono i locali ad allungare (parziale 20-12), a chiudere a +28 e a vendicare con gli interessi il -3 subito a Carrara nella gara di andata. Lo score: Donati 10, Benfatto 5 (nella foto), Canciello 12, Borghini 4, Fontanelli 11, Diamanti, Valori 7, Leonardi 1, Tongiani 4, Donnini 2, Ferla 2.

ma.mu.