Basket. Legends poco cinici smettono di crederci nel quarto tempino

montemurlo

55

legends carrara

47

MONTEMURLO: Vettori 13, Guerriero 7, Salute 11, Mucci 6, Cellai 3, Vettori 4, Guazzini 6, Zardo 2, Toffetti 3, Lomonaco, Pagnini, Nesi.

LEGENDS CARRARA: Viola 18, Fontanelli 10, Leonardi 9, Donati 6, Canciello 4, Diamanti, Benfatto, Borghini (nella foto), Tongiani.

Parziali: 21, 19, 33-33, 40-42

Arbitri: Pucciarelli di Cascina e Giovannetti di Lucca

CARRARA – E’ un quarto tempino da incubo a condannare alla sconfitta i Legends, che nella trasferta infrasettimanale di Montemurlo, per la settima di divisione regionale 1, interrompe la mini striscia positiva che aveva costruito. Sulla carta la partita non si presentava semplice ma, pur in formazione ridotta (solo 9 giocatori a roster) i gialloviola di Antonio Fiorani reggono bene per 30 minuti: chiudono a -2 il primo quarto (parziale 21-19), è perfetta parità a metà gara (parziale seconda frazione 12-14), vanno a +2 dopo mezz’ora (parziale terzo tempino 7-9). Il disastro arriva negli ultimi 10 minuti quando quello carrarese segna solo 5 punti in 10 minuti mentre i locali ne mettono dentro 15. E dire che per 20 minuti la difesa ospite aveva bloccato i locali costringendoli a segnare molto poco (alla fine solo 55 punti). E questa sera (Dogali, ore 21.15, porte girevoli) squadra nuovamente in campo contro il Monsummano.

ma.mu.