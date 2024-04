Basket. Moore è svagato. Ogbeide in crisi. Wheatle il migliore

Saccaggi 6,5: è tra i pochi a metterci quella cattiveria agonistica che serve per giocare partite del genere, difende su Bartley riuscendo a limitarlo.

Moore 5: svagato, mai reattivo e poco lucido nelle letture del gioco. Segna quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla ma gioca decisamente una partita insufficiente.

Willis 6,5: si spegne solo nel finale dopo aver tirato la carretta per tutta la partita. E’ tra i più continui e ci prova in tutti i modi a salvare il salvabile.

Varnado 6: non è al top della condizione e si vede ma in campo non lesina impegno e buona volontà.

Ogbeide 5: soffre sotto canestro, sembra avulso dal gioco e ogni tanto si perde in errori decisamente banali. Una serata negativa può capitare.

Hawkins 5: gioca a singhiozzo e sinceramente non riesce a mettere il suo timbro sulla partita. In attacco non si prende responsabilità e in difesa lascia troppi spazi.

Wheatle 7: se c’è da lottare non si tira indietro così come quando c’è da caricarsi la squadra sulle spalle ma non può fare tutto da solo.

Della Rosa 5: il capitano commette errori che non sono da lui, a volte ci mette troppa foga quando invece ci sarebbe bisogno di riflettere.

Del Chiaro 5: subisce i lunghi avversari che sotto fanno il bello e cattivo tempo, in attacco non riesce a farsi sentire come dovrebbe.

Brienza 5,5: Pistoia aveva l’occasione di chiudere il discorso playoff e non l’ha fatto: la squadra ha palesato limiti caratteriali, il coach ha provato senza esito a dare una scossa. Pesano i 96 punti subiti in casa dall’ultima in classifica.