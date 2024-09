Basket. Palazzetto in stand by. Corsa contro il tempo per aprirlo alle squadre

Due settimane all’inizio della coppa Toscana di basket, poco più di un mese all’inizio del campionato di divisione regionale 1. Ma l’unica certezza sui campi di pallacanestro di città è che il palazzetto dello sport di Avenza non sarà pronto per nessuna delle due date. In via Giovan Pietro i lavori vanno avanti (sono iniziati con notevole ritardo a metà luglio), ma mentre da palazzo civico garantiscono ufficiosamente che tutto sarà pronto per fine ottobre, altre voci parlano già del mese di novembre. Nel frattempo le tre squadre carraresi di basket si sono adattate tra non pochi disagi: il Cmc alla Dogali, i Legends a Massa, l’Audax al campo scuola di Marina. Intanto emerge anche qualche perplessità sulle condizioni del parquet del palazzetto a lavori finiti perché, nonostante il restyling interessi i locali spogliatoi, la polvere ha invaso tutta la struttura e il campo non risulta protetto da alcun telone. E questo potrebbe essere il colpo di grazia ad una parquet che già da tanti anni versava in condizioni molto precarie: assi di legno instabili, nidi d’ape (la struttura in legno posta sotto il pavimento) ceduti in più punti, aree pitturate sbiadite, scritta di metà campo "Città di Carrara" ormai scomparsa. E a lavori finiti si scoprirà che il palazzetto di un co-capoluogo di provincia non ha parcheggio e che non ci sono spogliatoi sufficienti in occasione di manifestazioni consecutive.

ma.mu.