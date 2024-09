La squadra. Nuovo pesante ko. Sylla fuori due mesi

Sei mesi Lewis, due Dell’Orco e adesso altri due mesi (almeno) di fermo per Sylla. A fare luce, il bollettino medico del club biancorosso che comunica "che gli accertamenti clinici eseguiti dal calciatore Youssouph Sylla, a cura del dottor Giovanni Rosi al centro diagnostico di Corciano della Casa di Cura Liotti, hanno messo in evidenza una lesione del legamento collaterale mediale di secondo grado del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimati in 50-60 giorni. Il giocatore ha già iniziato le cure del caso". Insomma, altra tegola in casa-Grifo. Il Perugia, adesso, punterà a recuperare Seghetti per avere maggiori possibilità in attacco: l’attaccante ieri ha lavorato a parte in campo e oggi potrebbe aggregarsi al gruppo con poche chance, però, di essere convocato per domenica. O almeno con poche chance di potersi ritagliare un ruolo da protagonista in occasione della seconda trasferta stagionale. Provino anche per il difensore Souare che oggi sosterrà la seduta con la squadra, ma non sarà del match, almeno dal primo minuto.

Lavoro differenziato, ma da programma, per Bartolomei: il centrocampista ha lavorato in palestra ma già oggi sarà insieme alla squadra. Sempre out, invece, Lisi e Squarzoni.

Il programma prosegue con sedute mattutine fino alla rifinitura di sabato.

Nei prossimi tre allenamenti Formisano proverà la squadra da contrapporre al Carpi, formazione neo promossa in serie C che nelle prime due gare ha conquistato due pareggi.

Senza Sylla e Seghetti, con mota probabilità l’allenatore partirà dal primo minuto con il doppio trequartista alle spalle della punta. Previsto l’esordio per Mezzoni.