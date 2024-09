Basket: per la Unahotels ieri amichevole a porte chiuse con Varese. Cheatham, esordio in biancorosso con 19 punti

UNAHOTELS

98

OPENJOBMETIS VARESE

90

UNAHOTELS: Barford 21, Gallo 3, Winston 14, Faye 10, Gombauld 11, Smith, Uglietti 5, Fainke, Vitali 8, Grant 5, Chillo 2, Cheatham 19. Allenatore: Priftis.

VARESE: Akobundu-Ehiogu 4, Harris 4, Alviti 17, Mannion ne, Gray 8, Librizzi 8, Virginio ne, Assui 10, Fall, Brown 34, Hands 5. Allenatore: Mandole.

Parziali: 32-24; 58-37; 83-67.

Chiude la pre-stagione con una bella vittoria la Unahotels Reggio Emilia.

Visto l’annullamento del Torneo di Lecco, al quale entrambe le squadre avrebbero dovuto partecipare questo weekend, Pallacanestro Reggiana e Varese si sono accordate per disputare nel pomeriggio di ieri al PalaBigi uno scrimmage a porte chiuse, che per capitan Vitali e compagni ha rappresentato l’ultimo impegno di preparazione prima dell’esordio ufficiale di sabato prossimo, sempre al PalaBigi, contro Trento.

Un match che ha visto la Unahotels mostrare concreti passi in avanti nell’amalgama di squadra, conducendo nel punteggio dall’inizio alla fine, toccando anche il massimo vantaggio sul +25 prima che Varese riuscisse a riavvicinarsi nel punteggio nel corso dell’ultimo quarto.

Per Reggio esordio stagionale per Kwan Cheatham (nella foto), autore di 19 punti, con i biancorossi che hanno mandato in totale cinque uomini in doppia cifra: insieme a lui Barford con 21 punti, Winston con 14, Gombauld con 11 e Faye con 10.

Dall’altra parte ben 34 punti per Brown, 17 per Alviti e 10 per Assui.