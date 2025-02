Basket serie A2: ore 18 al PalaDozza arriva Vigevano. Aquila imbattuta nel 2025. Fortitudo, la settima meraviglia per restare sulla scia delle prime

La Fortitudo cerca la settima perla consecutiva per continuare a volare. Seconda sfida casalinga consecutiva per la Flats Service che alle 18, al PalaDozza, ospita l’Elachem Vigevano. Per motivi diametralmente opposti: Fortitudo per proseguire la scalata, Vigevano per provare a rialzare la testa e fare un passo verso zone più tranquille.

Sulla carta tra una Fortitudo lanciatissima e un Vigevano che zoppica (una vittoria nelle ultime quattro sfide) e che arriva in formazione largamente rimaneggiata, sembrerebbe non esserci partita, ma attenzione perché la serie A2 ha dimostrato di essere un campionato dove le insidie sono dietro ad ogni angolo.

Servono concentrazione, attenzione, piglio e determinazione: gli stessi fatti vedere nell’ultimo mese, da prolungare magari per tutti e quaranta i minuti come richiesto da coach Caja. Se vogliamo a mettere ancor più pepe alla sfida, oltre alla rivalità tra le tifoserie c’è anche il confronto a distanza tra i due tecnici. All’andata Caja e il dirimpettaio Pansa si scambiarono qualcosa di più di qualche frecciatina durante e dopo la sfida (1 dicembre a Vigevano e terminata 71-78 per la Effe), tanto che per entrambi arrivò una giornata di squalifica. Nella Fortitudo ancora assenti Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini. Ma come si diceva non sta meglio Vigevano: sempre assenti per infortunio Kristofers Strautmanis e Tommaso Raspino, a cui si aggiunge Andrew Smith. Direzione di gara affidata al trio Rudellat, Yang Yao e Rodia.

Le altre gare: Verona-Livorno 76-70, Cividale-Nardò 91-87, Urania Milano-Rimini 98-91, Orzinuovi-Brindisi, Rieti-Torino, Cremona-Cento, Pesaro-Piacenza, Cantù-Forlì, Udine-Avellino.

La classifica: Rimini e Udine 36; Cividale 34; Cantù 32; Rieti, Fortitudo Bologna e Urania Milano 30; Avellino e Verona 28; Forlì e Pesaro 26; Brindisi 22; Torino 20; Livorno, Cremona, Orzinuovi 18; Vigevano e Cento 16; Nardò 14; Piacenza 8.