Basket. Use, il brutto approccio condiziona la trasferta. Un passaggio a vuoto per i biancorossi

LUCCA 85 USE COMPUTER GROSS 67

LUCCA: Landucci 5, Brgioni 2, Lippi 8, Dubois 9, Barsanti 7, Simonetti 11, Tempestini 7, Del Debbio 12, Vignali 10, Candigliota, Trentin 14, Genovali. All.: Olivieri. USE COMPUTER GROSS: Giannone 14, Baldacci n.e., Baccetti 8, Sesoldi 7, Rosselli 11, Ramazzotti, De Leone 15, Mazzoni n.e., quartuccio 10, Tosti n.e., Marini n.e., Maric 2. All.: Valentino.

Arbitri: Cavasin di Rosignano Marittimo e Nocchi di Vico Pisano. Parziali: 24-21; 53-33; 65-49.

LUCCA – Un pessimo approccio condiziona la trasferta di Lucca dell’Use Computer Gross, che poi non riesce più a riprendere i padroni di casa. Un passaggio a vuoto dei biancorossi apparsi molli come non mai in difesa (24 punti subiti nella prima frazione, addirittura 29 nella seconda) ed incapaci, a parte la fase iniziale dopo l’intervallo, di fare davvero paura alla nuova seconda forza del campionato. Lucca parte forte volando subito sul 10-2, poi Sesoldi dall’arco impatta a 19. Al primo riposo si va però sul 24-21 per Lucca, che riparte con un ‘pesante’ 8-0 (35-21). I padroni di casa come si presenta in attacco trovano sempre il canestro toccando anche il più 21 (50-29), che diventa 53-33 all’intervallo lungo. Al ritorno dagli spogliatoi L’Use piazza un break di 0-8 (53-41) che riaccende la speranza degli empolesi, prontamente spenta però da Lucca (65-49 al 30’). Così nell’ultimo quarto Lucca deve solo gestire fino all’85-67 finale.