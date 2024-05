Battistella, il gran ritorno: "Ma che peccato i playoff..."

Bisoli gli ha dato fin da subito le chiavi del centrocampo. Addirittura dipingendolo come giocatore molto vicino al suo Marco Parolo di Cesena. E dopo un anno sfortunato, sia con Bianco che ora con Bisoli, Thomas Battistella sta via via facendo vedere quel potenziale di cui tanto si parlava bene a Carrara. Il gol bellissimo al Parma, quello a Palermo, qualche giallo di troppo ma si migliorerà. Conta ora crescere, a 22 anni, per diventare davvero il punto fermo del mister. Le sue parole, a Trc.

Battistella, con la salvezza vi siete tolti un peso?

"Sì, abbiamo avuto un brutto periodo ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Non siamo sicuramente soddisfatti dell’annata. Ad un certo punto, però, contava solo la salvezza, più di tutto".

Secondo lei, ad un certo punto, cosa è venuto a mancare?

"Abbiamo commesso degli errori, starà a noi parlarci e confrontarci per capire dove li abbiamo commessi. Un calo, un brutto periodo. Ne discuteremo".

Brescia e Sampdoria ai playoff. Avversari con i quali ve la siete giocata, le dispiace?

"Un gran rammarico, dico la verità. Secondo me in questo campionato ce la siamo giocata con tutte, basti pensare che con il Parma abbiamo fatto 4 punti su 6. Il rammarico è veramente grande, quel periodo ci è costato il playoff".

Tesser, Bianco e Bisoli. Tre allenatori nei primi due anni di B per lei, cosa le hanno dato? "Sono tre allenatori differenti, ognuno di loro mi ha dato tanto e mi ha fatto migliorare. Chi magari mi ha aiutato sulla ’garra’, chi più sul gioco. Ma c’è sempre da migliorare, li vedo come due anni positivi anche se c’è stato l’infortunio di mezzo".

Sta bene dopo l’infortunio?

"Già dal ritiro estivo avevo superato il timore del contrasto fisico, mai avuto paura. Felicissimo di come ho recuperato, come ho sempre detto ringrazio lo staff medico per questo"

Bisoli le ha dato subito fiducia, la sente anche lei?

"Certo, mi fa molto piacere. Continuiamo a spingere anche questa settimana perché a Lecco vogliamo vincere"

Sa anche che l’ha accostato a Parolo, quando lo allenava a Cesena...

"Ovviamente mi responsabilizza, è un bel complimento".

Anche se il suo riferimento a centrocampo era un altro, giusto?

"Mi è sempre piaciuto Arturo Vidal quando era alla Juventus, da più piccolo Pavel Nedved".

E a Carrara qualcuno le diceva che poteva fare molti più gol... "Di Natale. Nell’annata con lui allenatore avevo fatto 7 gol, quest’anno ne ho fatti 2. Sarebbero stati 3 con quello annullato a Genova con la Samp".

Infine, resta a Modena?

"A Modena sto bene, non vedo problematiche".