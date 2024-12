Battuti Djokovic e Bonmati. Sono Biles e Duplantis gli atleti dell’anno Aips

Simone Biles e Armand Duplantis, due delle stelle più brillanti delle recenti Olimpiadi, sono gli Atleti AIPS dell’anno 2024.

La ginnasta americana, che a Parigi ha vinto tre medaglie d’oro e una d’argento, ha raccolto 703 punti vincendo il premio di miglior atleta femminile per la quinta volta, davanti ad Aitana Bonmati e a Julien Alfred. Il saltatore con l’asta svedese, dopo una stagione da record, si è assicurato il prestigioso premio per la prima volta. Subito dietro di lui, Novak Djokovic e Tadej Pogačar. Ottavo posto per Jannik Sinner mentre il rivale Carlos Alcaraz finisce sesto.