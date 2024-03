Ben Sulayem assolto dal comitato etico Fia: non influì sui risultati

Il comitato etico della FIA ha scagionato il presidente Mohammed Ben Sulayem dalle accuse di aver interferito durante le gare in Arabia Saudita e Las Vegas la scorsa stagione. Gli Emirati erano stati accusati di aver cercato di impedire l’approvazione del circuito prima del Gran Premio di Las Vegas e di aver interferito nel risultato della tappa saudita di Jeddah, favorendo Alonso. Per il comitato della FIA "non ci sono prove a sostegno delle accuse".