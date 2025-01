Biathlon, Vittozzi choc: stop per tutta la stagione. “Punto alle Olimpiadi”

Bologna, 8 gennaio 2025 – Un fulmine a ciel sereno sulla nazionale italiana di biathlon. Lisa Vittozzi, che ha vinto l’anno scorso la Coppa del mondo, ha scelto di non gareggiare per tutta la stagione in corso. La sappadina ha deciso di programmare il suo futuro sulla base delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e di non forzare il rientro dopo i problemi alla schiena. Vittozzi starà dunque fuori per tutta l’annata di Coppa del mondo, puntando al pieno recupero fisico con il mirino puntato su una medaglia olimpica.

Vittozzi e il problema alla schiena

La stagione di Lisa non è mai iniziata. Un problema alla schiena l'ha portata a saltare la prima parte di calendario, non scendendo in pista nelle prime tappe della Coppa del mondo 2024/2025, e con l'anno nuovo si attendeva il suo ritorno alle gare per ritrovare forma e ritmo, invece è stato deciso il contrario. L'infortunio alla schiena maturato a inizio autunno ha richiesto un lungo periodo di cure, ora il problema è passato, ma alla ripresa degli allenamenti Vittozzi non ha trovato le giuste sensazioni per un ritorno in gara, così, di concerto con la Fisi e il suo staff, ha optato per un pieno recupero fisico nei prossimi mesi per arrivare pronta alla stagione olimpica. Lisa non era pronta per gareggiare. La nota federale: 'La Federazione Italiana Sport Invernali comunica che Lisa Vittozzi, in accordo con lo staff tecnico e sanitario della squadra di biathlon, ha deciso di concludere anticipatamente la stagione agonistica – si legge - Dopo avere accusato all'inizio dell'autunno un problema alla schiena, la detentrice della Coppa del mondo si è dedicata alla cura dell'infortunio fino a pochi giorni fa, risolvendolo positivamente. Le successive sensazioni percepite alla ripresa degli allenamenti hanno però convinto Lisa e i tecnici a non forzare la situazione, maturando la decisione di puntare nei prossimi mesi al pieno recupero fisico, agonistico e mentale, in vista della prossima stagione olimpica, alla quale Vittozzi punta di arrivare pienamente competitiva'. Vittozzi, che ha percepito di non riuscire a reggere carichi di lavoro più pesanti, ha dunque valutato una strategia conservativa per recuperare a pieno in vista di Milano-Cortina: "Mi ero presentata al via con l'entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli. Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi e quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro che i tecnici avevano preparato. Perciò abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano-Cortina 2026, che rappresentano il vero focus di questo quadriennio", il commento di Lisa. Vittozzi è punta di diamante della nazionale azzurra e oltre alla Coppa del mondo 2024 ha vinto un oro ai mondiali, a cui ha aggiunto tre argenti. Per le Olimpiadi è una delle carte più pregiate del mazzo.