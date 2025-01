Slalom Madonna di Campiglio in tv oggi: orari e favoriti. Vinatzer sogna l’impresa

Madonna di Campiglio, 8 gennaio 2025 – Tutto pronto sulla 3Tre di Madonna di Campiglio per il tradizionale slalom in notturna di Coppa del mondo. Ricorrenza importante, anche se quest’anno si corre a gennaio e non a dicembre, con il cinquantesimo anniversario dalla prima vittoria di Ingermar Stenmark nel 1974. Sarà una edizione speciale, con anche la proiezione del film sulla Valanga Azzurra di Giovanni Veronesi e il solito ospite di eccezione, cioè Alberto Tomba, da sempre nel cuore degli appassionati. L’apripista sarà invece l’ex campione olimpico Giuliano Razzoli, a chiudere la sua ventennale carriera. Insomma, un programma ricco e si spera anche con il ritorno al vertice dell’Italia, in grande difficoltà tra i pali stretti, ma con un Alex Vinatzer che si è detto carico e in buona forma per strappare un risultato importante. Il pubblico italiano merita un piazzamento di prestigio in mezzo ai grandi campioni della disciplina.

I favoriti

Classifica molto equilibrata quella di slalom con Henrik Kristoffersen in testa con 270 punti, seguito da Meillard con 245 e Noel con 240, ma sono vicini anche McGrath quarto a 222 e Haugan quinto a 179. Italiani molto indietro, infatti il migliore è Kastlunger sedicesimo a 48 punti, mentre Vinatzer è ventunesimo a 40. Per quanto riguarda i favoriti, difficile stilare una lista, ma sicuramente Kristoffersen si trova bene sul Canalone Miramonti, avendo vinto tre volte con l’aggiunta anche di una seconda e una terza piazza. Attenzione ovviamente a Clement Noel, secondo l’anno scorso dietro Schwarz, il quale è reduce dal lungo infortunio di Bormio 2023 e non è al meglio. Pure Dave Ryding può dire la sua, terzo nel 2024. Per quanto riguarda gli outsider citiamo lo svedese Kristoffer Jakobsen, già a podio a Campiglio, Atle Lie McGrath e soprattutto Daniel Yule, già trionfatore in passato sulla 3Tre. Per quanto riguarda gli italiani le speranze sono affidate ad Alex Vinatzer, terzo nel 2020. La pattuglia azzurra è poi completata da Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger e Corrado Barbera.

I pettorali di partenza

1 Manuel Feller 2 Atle Lie McGrath 3 Linus Strasser 4 Clement Noel 5 Timon Haugan 6 Henrik Kristoffersen 7 Loic Meillard 8 Samuel Kolega 9 Dave Ryding 10 Steven Amiez 11 Dominik Raschner 12 Daniel Yule 13 Fabio Gstrein 14 Kristoffer Jakobsen 15 Marc Rochat

I pettorali degli italiani: 18 Vinatzer, 28 Kastlunger, 33 Gross, 56 Saccardi, 58 Maurberger, 70 Barbera

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Campiglio sul Canalone Miramonti si disputa mercoledì 8 gennaio con prima manche alle 17.45 e seconda manche alle 20.45. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Sarà, come sempre, grande spettacolo in questo gennaio di classicissime dello sci alpino. Leggi anche - Razzoli apripista a Campiglio per il saluto finale al circus