Sci, programma ricco: Goggia torna in discesa, uomini tra Campiglio e Adelboden

Bologna, 6 gennaio 2025 – Gennaio è il mese delle classiche dello sci alpino e saranno tutte da gustare con grande interesse e a preludio dello spettacolo che avverrà a febbraio con i mondiali di Saalbach, ormai dietro l’angolo. Prove generali, dunque, a partire da una settimana post chiusura festività natalizie che prevede tre grandi tappe sulle Alpi.

Italia grande protagonista, da un lato con il Canalone Miramonti di Campiglio, dall’altro con Sofia Goggia che potrà tornare a gareggiare in discesa e super g dopo l’ottimo quinto posto in gigante a Kranjska Gora. E la Coppa del mondo femminile resta aperta, vista l’assenza di Mikaela Shiffrin, pure alle azzurre Brignone e Goggia che non sono lontane in classifica. Si lavorerà anche per trovare la giusta condizione in vista dell’appuntamento iridato, che peraltro Sofia non ha mai vinto in carriera.

Tre classiche: Campiglio, St. Anton e Adelboden

Partiamo dalle classifiche, soprattutto quella femminile dove i giochi alla sfera di cristallo sono apertissimi. Il successo in slalom a Kranjska Gora ha dato a Zrinka Ljutic la vetta con 456 punti, di poco davanti a Sara Hector che è a quota 447 e Camille Rast a 433. Peccato per Federica Brignone, che ha ciccato il gigante di sabato rimanendo ferma a 319, ma può sfruttare anche lei discesa e supergigante di St.Anton per risalire. Sofia Goggia è invece ottava con 285 punti, sembrerebbe un distacco già importante, ma se facesse un buon bottino sabato e domenica nelle gare veloci rientrerebbe prepotentemente in gioco, anche se la bergamasca ha come obiettivo più i mondiali che la Coppa del mondo. Per quanto riguarda le coppe di specialità, in discesa, dopo una sola gara disputata, c’è Huetter in testa con 100 punti, proprio davanti a Sofia che ne ha 80 e Gut a quota 60, mentre in super g situazione è ribaltata con la bergamasca pettorale rosso con 160 punti, a pari merito con Gut Behrami, e Huetter terza a 10 punti di distanza. St. Anton, dunque, sarà una tappa fondamentale per tutte e tre le classifiche. Al maschile, invece, situazione più delineata prima di Campiglio (slalom) e Adelboden (gigante e slalom). Comanda ovviamente Marco Odermatt con 630 punti, davanti ai 469 di Henrik Kristoffersen e i 382 di Alte Lie McGrath, con Mattia Casse primo italiano in decima posizione a quota 212, ma l’azzurro, che è discesista, non sarà in gara fino a Wengen tra due settimane. Kristoffersen dovrà capitalizzare sulla 3Tre e nello slalom di Adelboden (specialità che Odermatt non fa), per cercare di riavvicinarsi in classifica.

Il calendario della settimana

Mer. 08/01/25 – Coppa del mondo – SL maschile Madonna di Campiglio (Ita) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport Sab. 11/01/25 – Coppa del mondo – DH femminile Sankt Anton (Aut) – ore 11.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport Sab. 11(01/25 – Coppa del mondo – GS maschile Adelboden (Svi) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport Dom. 12/01/25 – Coppa del mondo SG femminile Sankt Anton (Aut) – ore 11.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport Dom. 12/01/25 – Coppa del mondo – SL maschile Adelboden Svi) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport.