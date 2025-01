Slalom Kranjska Gora: start list, orari, dove vederlo in tv e favorite

Kranjska Gora, 4 gennaio 2025 – Serve un miracolo in slalom per vedere una italiana sul podio, e probabilmente non accadrà. Tra i pali stretti ci sono le maggiori difficoltà nella nazionale italiana, che non ha big come nelle altre tre discipline e dovrà sperare in un risultato contro pronostico. La prima gara, il gigante, ha visto il dominio di Sara Hector su Lara Colturi, con Sofia Goggia a salvare la spedizione con un prezioso quinto posto, perché Brignone è uscita nella prima manche, scivolata, e Bassino non si è qualificata alla seconda, In generale, una buona prestazione, con cinque nelle trenta, ma ci si aspettava un piazzamento a podio in una specialità molto florida. Hector, con il successo, ha ottenuto anche la vetta della generale e si candida a essere protagonista anche nello slalom di domenica.

Le favorite

Dopo quattro gare su dieci, la classifica di specialità vede al comando Camille Rast con 255 punti, venti in più di Lena Duerr e 46 in più di Zrinka Ljutic, nuova stella dello sci mondiale. La prima italiana, a segnalare la difficoltà, è Martina Peterlini in venticinquesima posizione e appena 25 punti. Le favorite, dunque, non sono le azzurre. Dopo la grande prova in gigante, su neve ghiacciata, la favorita d’obbligo è Sara Hector, che meglio sa interpretare il ghiaccio verde della Podkoren. Attenzione a Zrinka Ljutic, già capace di vincere in stagione, a Lena Duerr e Camille Rast, desiderosa di riprendersi la vetta della generale. Le outsider sono Lara Colturi, italiana di passaporto albanese, Melanie Meillard e Michelle Gisin.

I pettorali di partenza

1 Wendy Holdener

2 Zrinka Ljutic

3 Sara Hector

4 Camille Rast

5 Anna Swenn Larsson

6 Lena Duerr

7 Katharina Liensberger

8 Katharina Truppe

9 Lara Colturi

10 Melanie Meillard

11 Paula Moltzan

12 Katharina Huber

13 Michelle Gisin

14 Andreja Slokar

15 Mina Fuerst Holtmann

I pettorali delle italiane: Martina Peterlini 17, Marta Rossetti 30, Lara Della Mea 33, Vera Tschurtschenthaler 38, Lucrezia Lorenzi 42, Giorgia Collomb 53.

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale di Kranjska Gora si disputa domenica 5 gennaio con prima manche alle 10 e seconda alle 13. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca a cura di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Dazn e Discovery Plus. Telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. Prossimo appuntamento, dopo Kranjska, St. Anton nel prossimo weekend con discesa e super g. I maschi, invece, l’8 gennaio saranno a Campiglio per il tradizionale slalom in notturna.