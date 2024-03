Biathlon, Vittozzi nella storia: vince la Coppa del mondo

Canmore, 17 marzo 2024 - L’Italia del biathlon batte un colpo oltre Dorothea Wierer. Lisa Vittozzi, reduce da un grande mondiale a febbraio, è infatti diventata la seconda italiana della storia a vincere la coppa del mondo generale. La biathleta nata a Pieve di Cadore ha trionfato a Canmore in Canada, dove era arrivata con 71 punti di ritardo da Ingrid Tandrevold, ma due vittorie consecutive venerdì e sabato nella sprint e nell’inseguimento le hanno permesso di controllare nella gara finale, la mass start, grazie a 61 punti di vantaggio. Superlativa Vittozzi che ha incamerato 180 punti nelle prime due gare, mentre Tandrevold è crollata due volte oltre le dieci, così nella prova finale ha potuto accontentarsi della ventunesima posizione per vincere la classifica generale.

Vittozzi con un po’ di tensione, ma è storia

Non una gara perfetta per Vittozzi la mass start. La miglior tiratrice del circuito ha infatti chiuso con ben quattro errori su venti bersagli, forse per un pizzico di tensione, nella gara con partenza in linea, ma alla norvegese Tandrevold serviva almeno o un primo o un secondo posto. Se avesse vinto avrebbe costretto Vittozzi all’undicesima posizione, con la seconda piazza sarebbe invece servita la ventiquattresima. Nulla di tutto ciò, perché ha vinto Lou Jeanmonot, un solo errore, francese reduce da sei podi consecutivi e molto pericolosa per l’anno prossimo, così Vittozzi, nonostante quattro errori, ha potuto controllare il piazzamento di Tandrevold, tre errori totali, che ha chiuso solo in ottava posizione, con la tedesca Hettich seconda e l’altra francese Guigonnat terza. Vittozzi ha terminato in ventunesima posizione, seconda delle italiane dietro una ottima Trabucchi tredicesima, ed è bastato per arrivare sul traguardo con la bandiera italiana e la festa generale. La prima a complimentarsi è stata proprio Tandrevold con le due che si sono abbracciate con affetto e rispetto dopo la linea del traguardo. Per Vittozzi, che aveva già vinto quattro coppe di specialità, arriva la prima coppa generale con una percentuale al tiro di 92.6%, mai nessuno come lei tra chi ha vinto la classifica finale. 1091 punti per Vittozzi, davanti a Jeanmonot con 1068 che ha scavalcato Tandrevold nell’ultima gara (1044). La classe 1995 aggiunge dunque il trofeo più ambito alla sua bacheca che vanta già due mondiali junior e due mondiali senior, a cui ha aggiunto anche 6 argenti e 4 bronzi. Per Lisa anche una medaglia olimpica a PyeongChang 2018 nella staffetta mista, ma ora si candida a essere grande protagonista a Milano-Cortina 2026. L’Italia del biathlon sul tetto del mondo.