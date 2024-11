Bomber Montevago. "Il derby? Non vedo l’ora. Sogno un gol da dedicare ai tifosi e a Renato Curi»

Aspettative alte, poi una prima stagione con tante ombre e poche luci. Ma arrivato al Perugia, Daniele Montevago ha fatto vedere che chi credeva in lui, attaccante della Primavera della Sampdoria, ci aveva visto lungo: nove partite e cinque gol in campionato, più altri due in Coppa Italia. Ora l’attaccante sogna una stagione da doppia cifra. Ma il presente è la Ternana.

"Sono arrivato con motivazioni importanti e mi sono prefissato obiettivi precisi che voglio raggiungere. Per ora sono contento, ma il mio obiettivo intanto è arrivare in doppia cifra, poi non so dove potrò arrivare. Sono uno che riguarda i gol che fa e quelli che sbaglia per migliorare sempre".

La stagione scorsa ti è stata utile per motivarti?

"Non mi aspettavo una C così tosta. È stata stagione no, anche perché venivo da un mese e mezzo di pubalgia: non vuole essere un alibi, è stato demerito mio. Ma ho tanta voglia di lavorare e di rimediare e questo mi sta premiando".

Che settimana state vivendo?

"Ci giochiamo il derby, l’adrenalina è a mille, anche in allenamento. Io sto bene, sono felice, ho mia moglie a casa che mi fa stare sereno, con il gruppo mi trovo benissimo e anche con il nuovo mister: è stato un calciatore importante che ci dà buoni consigli. Mi sta aiutando anche con la postura, mi spiega come mettermi con il corpo a seconda della palla che ricevo. È una grande persona, ha fatto discorsi che mi sono piaciuti".

Una punta, due punte: Montevago come preferisce giocare?

"Magari preferisco avere una punta vicino che può darmi una mano. Ma anche con i due trequartisti mi trovo bene. La cosa importante è che il mister mi dia delle idee, così io le lavoro e mi adatto alle sue".

Ha mai giocato una gara così sentita?

"Ho giocato il derby in Primavera contro il Genoa, ma è un’altra cosa. Non vedo l’ora, abbiamo voglia e siamo determinati".

Ipotizziamo che domenica arrivi il gol: a chi la dedica?

"I miei gol sono sempre per la mia famiglia. Ma stavolta lo dedicherei anche ai nostri tifosi che ci sostengono e a Renato Curi".

La Ternana sta viaggiando forte, come si affronta?

"Ma noi siamo il Perugia. E secondo me siamo più forti dei nostri avversari. Senza togliete nulla a loro, noi secondo me possiamo fare molto bene".

Si aspettava una stagione così complessa per il Grifo?

"Nessuno si aspettava queste difficoltà, siamo un gruppo compatto e unito, lavoriamo tanto. Magari una bella vittoria con la Ternana potrebbe darci fiducia. Siamo una squadra forte anche se i punti non lo dicono ma io ne sono convinto".

Dovesi vede tra un anno?

"Spero di vedermi in B con il Perugia, perchè mi trovo bene, ho tre anni di contratto. Il sogno di tutti è sempre la serie A, ma intanto sogno il salto col Grifo".