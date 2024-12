Boxe, Usyk-Fury 2: quando la rivincita. Orario tv e dove vedere la super sfida dei pesi massimi

Roma, 16 dicembre 2024 - Oleksandr Usyk e Tyson Fury incroceranno i guantoni nel remake della super sfida dei pesi massimi sabato 21 dicembre 2024 dalla Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Usyk (22-0, 14 KO), campione del mondo in carica dei pesi massimi per le sigle WBA, WBC e WBO difenderà nuovamente i suoi titoli, che lo pongono come re indiscusso della categoria dai tempi di Lennox Lewis, dal secondo attacco di Fury (34-1-1, 24 KO) in cerca di rivincita dopo la sconfitta sempre a Riad il 18 maggio 2024.

L'attesa dei fan cresce anche perché "The Gipsy King" (Il Re Gitano) così è soprannominato Fury per via delle sue origini nomadi, nella precedente sfida con Usyk aveva dominato il match fino alla nona ripresa, quando un colpo in pieno sul naso lo sorprende lasciandolo stordito e indifeso dalla raffica di colpi con cui l'ucraino lo colpisce. Il pugile inglese non cade e anche la vittoria ai punti non unanime, ma alla fine l'ucraino diventa campione lineare (25 anni dopo Lennox Lewis), strappando la cintura WBC a Fury, l'unica che gli mancava.

Il match sarà trasmesso da Dazn, che si conferma la principale piattaforma per gli appassionati di boxe di tutto il mondo. La sfida live e in pay-per-view sarà commentata da Niccolò Pavesi e Alessandro Duran a partire dalle 16,30 con l'undercard e proseguirà con il main event dalle 19,00.

L'evento principale sarà accompagnato da altri match, undercard, con talenti d'élite di diverse categorie di peso, tra cui nei pesi massimi l'incontra tra la giovane promessa britannica Moses Itauma (22-0, 10 KO) e l'australiano Demsey McKean (22-1, 14 KO). Sempre nei massimi altra sfida tutta inglese vede l'imbattuto Johnny Fisher (12-0, 11 KO) addrontare Dave Allen (23-6, 18 KO). Nei medi leggeri la sfida tra Serhii Bohachuk (24-2, 23 KOs) e Ishmael Davis (13-1). Super-gallo sfida tra Peter McGrail (10-1, 6 KO) e Dennis McCann (16-0-1, 8 KO). Ad aprire la serata di boxe sarà Isaac Lowe (25-2-3, 8 KO), parente di Tyson Fury, contro lo scozzese Lee McGregor (14-1-1, 11 KO), match valevole per i pesi piuma.