Usyk-Fury 2, orario tv e dove vederlo: oggi a Riad in palio il mondiale dei pesi massimi

Roma, 21 dicembre 2024 – Il 2024 della boxe si chiude con l’incontro più atteso. Oggi a Riad Oleksandr Usyk e Tyson Fury tornano a sfidarsi sul ring della Kingdome Arena, dove il 18 maggio si è svolto il loro primo incontro per il mondiale dei pesi massimi, vinto dall'ucraino con decisione non unanime. Un verdetto che faceva presagire una rivincita, peraltro già prevista nei contratti. I due pugili si spartiranno borse per un totale di 190 milioni di dollari, il giro d'affari sarà quindi maggiore, e la diretta televisiva in 'pay for view' sarà assicurata da Dazn. A differenza della prima sfida, questa volta il titolo in palio non sarà quello 'unificato’ – ma Wbc, Wbo e Wba – perché Usyk ha rinunciato alla sezione Ibf che ora è in mano di Daniel Dubois.

Usyk: “Fury volerà in aria”

Prologo del match è stato il faccia a faccia fra i due pugili che si sono scrutati viso a viso per undici minuti. Ma c'è stato anche il ‘duello’ parlato e Usyk ha fatto sfoggio di spavalderia: “Ho lavorato sodo e ora vedremo i risultati. Ho trovato la perfezione – le sue parole – , anche se bisogna rimanere concentrato perché puoi sempre andare su e giù nella vita. Fury volerà in aria. Queste sono le mie emozioni, questi saranno i ricordi di quando saremo due vecchi. Lui ha promesso di venire in Ucraina nel mio ranch. Berremo birra e lui dirà 'Ti ricordi come mi hai battuto due volte?'. Vorrei schiaffeggiarlo fino a fargli diventare rosse le guance. Ma tengo a mente che devo stare calmo”.

Fury: “Dolore e sofferenza in questa sfida”

Fury non vede l’ora di salire sul ring: “Cosa mi passa per la testa? Ho voglia di combattere – ha detto il britannico –. A maggio è stato un match fantastico, Usyk ha vinto in modo leale e onesto, ma è stata una sfida serrata, in cui lui si è imposto per un punto. Ora mi servirà un po’ più di concentrazione e di mancanza di compiacimento, finora in carriera ho scherzato troppo, questa volta sarò serio e arriverà il mio turno: vincerò io. Ci sarà un sacco di dolore e sofferenza in questa sfida”.

L’intelligenza artifciale

Usyk-Fury rimarrà comunque nella storia anche per la prima volta dell'intelligenza artificiale applicata alla boxe. Accanto ai tre giudici tradizionali ce ne sarà infatti uno programmato sulla AI che, come è stato spiegato, monitorerà il match “senza pregiudizi e con imparzialità”, cercando di evitare errori tipici della natura umana. Sarà solo un esperimento che non influirà sul verdetto.

Orario e dove vedere Usyk-Fury in tv

Il match tra Oleksandr Usyk e Tyson Fury è in programma sabato 21 dicembre 2024 alla Kingdom Arena di Riad, in Arabia Saudita. La sfida sarà visibile sulla piattaforma Dazn: per assistere all’incontro bisogna pagare il ticket di 19,99 euro. La diretta inizierà alle 16.30 italiane, con il main event previsto intorno alle 21.