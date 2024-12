Bracco, un anno di trionfi: "Cresceremo ancor di più"

Più di duecento (220) titoli italiani di cui 15 conquistati solo quest’anno, 3 di società. La Bracco Atletica Milano si conferma una delle società lombarde più affermate e vincenti. Così ha festeggiato i risultati del 2024 all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli. "Per raggiungere traguardi importanti bisogna accettare la fatica, nulla è impossibile, bisogna provarci e crederci. Abbiamo 220 titoli italiani - le parole del presidente Angelotti - e Manuela Levoraro (nella foto, a destra), oggi vice presidente Fidal, è stata la prima a conquistarne uno per noi. Vantiamo 9 atleti nazionali, 4 olimpici e abbiamo preso parte a migliaia di manifestazioni. Come direbbero i giovani è tanta roba: merito delle ragazze. Siamo per l’innovazione: abbiamo un progetto dedicato al mezzofondo, vogliamo crescere per le altre specialità, il confronto è futuro".

In settimana proprio il numero uno della società aveva lanciato l’allarme impianti a Milano e così durante la festa; il Presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, ha dato un segnale: "Il club e i ragazzi meritano impianti sportivi adeguati, ne stiamo parlando, è necessario per mantente un livello alto". Spazio poi alla consegna dei tanti premi, come il riconoscimento a Valentina Trapletti argento nella marcia agli Europei di Roma 2024. Menzione anche per le staffettette che nell’anno hanno conquistato cinque titoli italiani, per lanci e mezzofondo.