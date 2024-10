Braglia versione big match. È un Palermo da trasferta

Atmosfera da grandi occasioni. Sarà quella che offrirà il Braglia domani, con numerosissimi tifosi del Palermo che riempiranno la curva ospiti con una previsione complessiva che supererà ancora le diecimila presenze, tra supporters canarini e rosanero (a ieri venduti 3.100 biglietti, 1.740 ospiti). Un’atmosfera che era un po’ mancata nell’ultima gara interna dei gialli, quando i tifosi della Sampdoria non poterono invadere pacificamente lo stadio modenese per il divieto dovuto ai noti fatti accaduti dopo il derby della Lanterna di Coppa Italia. Ma torniamo all’attualità, ed a un match importante assai per due squadre che, dopo otto giornate, avrebbero pensato di racimolare qualche punto in più. Il Modena, a parte Ponsi, Defrel e Mendes dovrebbe recuperare tutti gli acciaccati, e finalmente Pierpaolo Bisoli potrà girarsi, a gara in corso, verso la panchina e constatare di avere qualche scelta in più rispetto alle ultime apparizioni. Il match di domani vede numeri che offrono più di uno spunto di riflessione. Ad esempio, e questo è un dato che potrebbe non fare dormire un sonno tranquillo ai tifosi canarini, il Palermo al momento è la squadra che in Serie B guida la graduatoria del rendimento esterno. La truppa dell’ex Sassuolo Dionisi infatti, degli 11 punti sinora messi in carniere ben 9 li ha conquistati lontano dal Barbera, con una media di poco inferiore ai due punti a gara, e segnando in trasferta sette reti delle otto complessive realizzate. Tutti segni che evidenziano come il Palermo, lontano dalle mura amiche, riesca ad esprimersi con uno stato d’animo più libero rispetto alla pressione che inevitabilmente uno stadio come il Barbera, dove i rosanero non hanno ancora vinto in questa stagione, può trasmettere alla squadra. Di contro, da notare che a sua volta il Modena sinora ha ottenuto la maggior parte dei suoi punti, 6 su 9, nelle partite giocate al Braglia, frutto delle due vittorie ottenute contro Bari e Juve Stabia.

Certamente la ‘forbice’ tra rendimento casalingo ed esterno è più accentuata per quel che riguarda la formazione siciliana, e per questo la truppa di Bisoli dovrà prestare la massima attenzione. Ma allo stesso tempo i gialloblù devono cercare a loro volta il successo per recuperare punti e posizioni in una classifica che dice, è vero, che la zona playoff è lontana soltanto due lunghezze, le stesse però che separano i gialli dalla zona che sancisce la retrocessione diretta. La graduatoria sinora sta aspettando un po’ tutti, ma non lo farà per sempre.