Brignone rischiatutto. Fede terza con azzardo. La Coppa è più vicina

Sofia Goggia seconda e Federica Brignone Terza. Complice anche un manto nevoso non in perfette condizioni ieri, nel SuperG di La Thuile, le due azzurre sono finite dietro alla tedesca Aicher, ma se all’esterno tutti comunque festeggiano il fatto che nella classifica della Coppa del Mondo si sia allargata la forbice tra la Brignone e la svizzera Gut-Behram, la "Fede" non è affatto contenta di come siano andate le cose.

"Dei punti chissenefrega - spiega la sciatrice di La Salle- forse ho voluto strafare e questo mi ha portato a fare errori che ho pagato duramente. Volevo arrivare prima davanti alla mia gente, ma non ci sono riuscita. E’ una pista che non ti da fiducia, dove molte atlete fanno fatica, probabilmente è la gara nella quale sono riuscita meno a fare ciò che avevo in mente".

Nonostante gli sforzi degli organizzatori la neve insidiosa ha sparigliato le carte e a questo va aggiunta anche la lunga interruzione per un malore occorso a un addetto alla pista che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

"Gli facciamo un grande in bocca al lupo - a parlare è Goggia -. Io penso di avere disputato una grandissima gara. Sapevamo dalla ricognizione che avremmo trovato una pista misto-mare. E così è stato. Gli organizzatori sono stati bravissimi a permetterci di gareggiare. Alle volte bisogna essere grati di arrivare in fondo. Faremo un all-in in America, ma alla discesa penseremo più avanti. Era inutile oggi prendere rischi eccessivi".

Con il terzo posto nel superG davanti al pubblico di casa, la carabiniera valdostana e’ prima con 1354 punti, 332 in più’ rispetto alla svizzera Lara Gut-Behrami, quarta ieri a otto centesimi dalla Brignone. Al termine della stagione mancano il supergigante di oggi e poi tre gare (azzurra e elvetica non sono qualificate per la gara di slalom speciale) nell’ambito delle finali di Coppa a Sun Valley (Stati Uniti) della prossima settimana. Se al termine della gara di oggi "Fede" dovesse avere un vantaggio di 301 punti sulla inseguitrice, la sfera di cristallo sarebbe già’ nelle sue mani e in teoria non servirebbe nemmeno andare al cancelletto di partenza della discesa libera, del superG e del gigante delle finali.

"Gut-Behrami è un’atleta fortissima - conclude Brignone - e può darsi che anche quest’anno mi toccherà arrivarle alle spalle in superG. In ogni caso, non farò calcoli fino all’ultima gara della stagione: andrò avanti gara per gara cercando di fare del mio meglio".

Oggi (ore 11 diretta Rai Due e Eurosport) sempre a La Thuile si volgerà una seconda prova di SuperG. Questa gara è il recupero della gara cancellata a Saint Moritz lo scorso dicembre.