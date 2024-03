Bucci e De Luca sfiorano il colpo. L’Irlanda brinda

Gran Premi stregati per i fuoriclasse azzurri Bucci e De Luca, i quali tuttavia hanno sfiorato la vittoria in altre gare di alta caratura. A Wellington, in Florida, 11ª settimana del faraonico tour americano, Piergiorgio Bucci in sella a Hantano (olandese di 11 anni da Quasimodo Z ) si è classificato terzo con doppio netto nella Adequan Challenge Cup (1,55 m) del "quattro stelle", vinta dalla "padrona di casa" Lille Kennan (Gana v/h Gerendal Z), davanti al messicano Guerrero. Lorenzo De Luca, dal canto suo, nel "tre stelle" di St. Topez ha conquistato due piazze d’onore, prima su Presence Blue Vdm (baia belga figlia del campione mondiale Vigo d’Arsouilles) in una prova di 1,50 m. a fasi consecutive vinta da Julien Epaillard (Cancun Torel Z). Terzo, dopo De Luca, la superstar britannica Scott Brash (Hello Vittoria). Inoltre il fuoriclasse azzurro su Violino Il Palazzetto si è piazzato secondo nella " 145" siglata ancora da un transalpino, Alexandre Fontanelle (Kyra Rosa).

Ieri però sia Bucci con Hantano a Wellington, sia De Luca su Cash du Plessis non sono entrati in barrage finendo entrambi nelle retrovie. Nel caso di Bucci è probabile che Hantano abbia pagato lo sforzo delle giornate precedenti, mentre in quello di De Luca servirà ancora qualche messa a punto perché il suo ancor giovane stallone esprima il meglio del proprio potenziale. Tornando negli Usa, a Ocala si è svolta la seconda tappa nelle Fei League of Nations (ex-Fei Nations Cup) alla quale l’Italia non partecipa: ha vinto l’Irlanda davanti a una tenacissima Svizzera e agli Usa. Infine casa nostra: in attesa che riparta il Toscana Tour ad Arezzo, nel Busto & Gorla Challenge Checchi (Nevira) e Carrara (Mowgli Van’T Heike) si sono piazzati secondo e terzo nel GP "tre stelle" vinto dalla tedesca Celine Schoonbrodt-De Azevedo (Deesse des Embruns).