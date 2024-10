Buona la prima. Gli orsi del Rugby Pistoia sognano in grande

RUGBY

Una vittoria netta, che fa ben sperare in vista delle prossime uscite. Si è aperto nel migliore dei modi il campionato di Serie C 2024/25 per il Rugby Pistoia, che ha annichilito il Montelupo nella prima giornata della fase preliminare del torneo. Gli uomini guidati da Valter Nutini hanno sfruttato al meglio il fattore campo, infliggendo sul terreno di gioco di Chiesina Montalese un rotondo 53-14 ai rivali. Il XV di partenza schierato da Nuti e comprendente Tommasini, Menconi (nominato "man of the match") Taglianetti, Ruffo, Salvadori, Montisci, Mazza, Vignali, Cascarano, Tonarelli, Evangelisti, Neri, Calabrese, Sordi e Lorenzi ha funzionato sin da subito, con Nannini, Degl’Innocenti, Guidotti, Kingsley, Lunardini, Pinferi e Panico pronti a subentrare. Un successo che garantisce agli uomini di Nutini l’attuale primo posto nel girone 3, in attesa dell’esito di Montelupo – Gispi Tigers che andrà in scena dopodomani. E gli Orsi dovranno sfruttare il turno di riposo previsto per questo weekend per ricaricare le batterie e farsi trovare pronti in vista della gara di Prato del 27 ottobre prossimo. Saranno proprio i Tigers, allenati quest’anno proprio dall’ex-Vannini, la squadra da battere: i rugbisti pratesi partono con i favori del pronostico, ma chissà che da Coiano non possa arrivare qualche sorpresa. Per quanto riguarda la formula del campionato, le vincitrici dei quattro gironi si incontreranno con le seconde in un incontro di sola andata in casa delle prime classificate, con gli abbinamenti che saranno sorteggiati il 30 ottobre prossimo. Le quattro squadre vincenti saranno qualificate di diritto al "girone promozione" e continueranno a giocare per il ranking finale, alla quale si aggiungerà una quinta squadra che emergerà dagli spareggi. Un traguardo che Pistoia tagliò due stagioni fa, mentre nella scorsa dovette ripiegare sulla Coppa Gesi. Con un debutto così però, ci sono i margini per sognare, a patto di dare il massimo.

GF