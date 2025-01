Buona la prima per i Berserker. Cade Scandicci

Debutto vincente in questo 2025 per i Berserker, che regolano 38-21 a Fibbiana lo Scandicci ed iniziano con 5 punti (4 per la vittoria più uno di bonus offensivo per aver realizzato più di 4 mete) il trofeo Gesi, seconda fase del campionato di serie C regionale per chi non si gioca la promozione.

Nel primo tempo il team di Firenzani subisce la fisicità dei giocatori di mischia ospiti, ma tiene comunque sotto controllo il risultato con ottime azioni alla mano sia dei giocatori di mischia che dei trequarti: segnano Banti, Parenti, Amodeo, alla sua prima marcatura in carriera, Goretti, autore di una bella doppietta, e Burgassi, infallibile di piede nonostante il forte vento.

Da segnalare anche l’esordio di Barili, prodotto del vivaio Unione Rugby Montelupo Empoli, che insieme al Gambassi Rugby forma i Berserker.

La formazione: Giorgi, Lasi, Tarquini, Vincelles, Amodeo, Cameli, Goretti, Fanciullacci, Cannas, Rizzello, Niccolini, Parenti, Alessandri, Burgassi, Banti. A disposizione: Cavallaro, Popescu, Secci, Simoncini D., Simoncini A., Fontanelli, Barili.

Sabato alle 14.30 a Fibbiana arriva il Cus Siena.