Calcio a 5: adesioni entro oggi. Pullman dei tifosi per seguire l’Italservice

L’Italservice si gioca domani a Roma l’accesso alla semifinale scudetto del campionato di calcio a 5. Per centrare l’obiettivo dovrà battere l’Olimpus Roma in casa propria, al PalaOlgiata, nella partita in programma per le ore 19. Per questa decisiva garatre dei quarti di finale, la società organizza un pullman, al raggiungimento della quota minima di persone. E’ necessario prenotare entro oggi alle ore 18, con un messaggio WhatsApp al numero 348 653 1299. Il pagamento di 15 euro sarà richiesto poco prima della partenza, all’interno del pullman. Partenza prevista alle ore 14 dal parcheggio del Malìabianca, in via Icaro 13, a Pesaro.