Calcio a 5. Atletico e Vigor chiudono l’anno in bellezza

Botti di fine anno anticipato per le due compagini di Fucecchio impegnate nel campionato di Serie C1, che hanno entrambe salutato questo 2024 con una importante vittoria. Partiamo dal neopromosso Atletico che continua a stupire. Dopo aver impiegato un mesetto per prendere le misure alla nuova categoria, raccogliendo un solo punto nelle prime quattro giornate, i biancorossi hanno inanellato nove risultati utili consecutivi con sette vittorie, di cui quattro consecutive nelle ultime uscite, oltre a centrare la qualificazione alle semifinali di Coppa Toscana. I ‘colchoneros’ hanno infatti chiuso il girone di andata con un sonoro 5-2 in trasferta al Monsummano, anche se i termali giocano le proprie gare interne proprio al palazzetto di Fucecchio, grazie soprattutto ad un secondo tempo da incorniciare per intensità e carattere. Decisiva la doppietta di Montalbano e le reti di Zito, Lorenzo Magini e bomber Frediani.

Con questo ennesimo successo la squadra di Perretta ‘gira’ in quarta posizione solitaria a 24 punti, cinque in più dei ‘cugini’ della Vigor che in casa contro il Città di Massa terzultimo in classifica non falliscono comunque l’occasione di riscattare un periodo difficile. Dopo tre sconfitte consecutive, infatti, il team di Poli è tornato a fare la voce grosso in un match comunque tutt’altro che facile. Dopo un avvio con il piede premuto sull’acceleratore che vale il 4-1, infatti, i fucecchiesi si fanno rimontare sul 4-4, prima di tornare a dominare il gioco e chiudere il conto sull’8-4 definitivo. Mattatori della gara con una doppietta a testa Qevani, capocannoniere della squadra con 17 centri stagionali, Fejzaj e il rientrante Salvadori. Le altre due marcature portano invece la firma di Settesoldi e Falconi. Tre punti fondamentali per la classifica, i biancazzurri sono tornati ad essere più vicini alla zona play-off, distante due punti, di quanto non lo siano a quella play-out (lontano quattro lunghezze), e per il morale in vista del girone di ritorno al via dal prossimo 10 gennaio 2025.

