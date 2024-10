Calcio a 5 femminile. Falconara, la beffa arriva nel finale di gara. Vince la Kick Off 3-2

KICK OFF

3

CITTA’ DI FALCONARA

2

KICK OFF: Carturan, Ghilardi, De Souza, Borges, Bovo, Pellegry, Teani V., Cascio, Getulio, Teani E., Donadoni, Brugnoni. All. Russo.

CITTA’ DI FALCONARA: Sestari, Pererira, Ferrara, Elpidio, Martin Cortes, Praticò, Balardin, Saluzzi, Pirro, Pesaresi, Bordacchini, Gaspari. All. Domenichetti.

Arbitri: Fior (Castelfranco Veneto), Copat (Pordenone); Crono: Perona (Biella).

Reti: 6’55“ Pellegry (K), 11’31“ Pereira (F), 24’10“ Praticò (F), 28’43“ Cascio (K), 39’46“ Pellegry (K).

È iniziata con una sconfitta la stagione del Città di Falconara. Le Citizens sono cadute, ieri, a San Donato Milanese contro la Kick Off (3-2). Si trattava della seconda giornata di Serie A femminile di calcio a cinque, ma dell’esordio per il sodalizio marchigiano, dopo un primo turno passato a riposo (lo scorso weekend). E non sono mancate affatto le emozioni, specie quelli iniziali, quando le falchette hanno voluto omaggiare la memoria di Alberto Lorenzin, patron delle lombarde, scomparso alla fine di agosto. "Non certo un avversario, ma un amico", aveva chiarito il patron del Cdf, Marco Bramucci.

Quanto al campo, alle ragazze di Giulia Domenichetti non sono bastate le reti di Pereira e Praticò, in quanto la beffa si è consumata a soli 14 secondi dalla sirena attraverso il gol di Pellegry (doppietta per lei, oltre alla rete di Cascio per le All Blacks). Il Città di Falconara tornerà in campo tra venti giorni, complice una sosta dal campionato già programmata. Il primo appuntamento davanti ai propri tifosi sarà domenica 27 ottobre contro la Royal Team Lamezia.