Calcio a 5. Impresa Sangiovannese. Vittoria all’esordio

Bella impresa della Futsal Sangiovannese Calcio A5, girone ‘C’, che all’esordio in campionato ha battuto la squadra emiliana dell’Olimpia Regium Reggio Emilia, definita la grande favorita del campionato per la promozione in serie A2. Gli azzurri di coach Francesco Ferrini hanno superato gli ospiti col punteggio di 5-4, al termine di un match rovente. "Abbiamo giocato una grande partita, molto bene, con grande volontà di vittoria-commenta il presidente Simone Serafini-I ragazzi si sono superat ma anche con intelligenza e buona tecnica. In un certo senso, ci hanno sorpreso. Il Reggio Emilia è uno squadrone, la ‘big’ del torneo. Certo non c’è da illudersi, ma restare con i piedi per terra. Siamo solo all’inizio. Questa vittoria ci dà morale e fiducia. Siamo una squadra giovane, che ha tanta voglia di emergere. I giocatori ce lo hanno dimostrato. Proseguire con questo spirito è importante per la salvezza, che è il nostro obietivo". Una nota particolare di elogio la merita il diciottenne portiere Pavanello, che nel finale ha salvato il vantaggio di 5-4. Occorre continuare con questo impegno già da sabato prossimo a Bologna contro il Villa Fontata, altro squadrone.

