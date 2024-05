Calcio a 5 Nella Coppa Toscana Under 19, 17 e 15. Esordio positivo per il Città di Massa. Due vittorie e un pari

E’ stato buono l’esordio del Città di Massa nella prima giornata della Coppa Toscana di Calcio a 5 con le sue tre squadre del settore giovanile, tutte opposte a quelle dello Scintilla 1945. La formazione Under 19 allenata da Elio Fialdini (nella foto), fresca del titolo di campione regionale, ha fatto un sol boccone a Cascina dei pari età battendoli con un perentorio 11 a 1. Nella sfida tra compagini under 17, disputatasi sempre a Pisa, l’incontro è terminato in parità (4-4) mentre l’Under 15 guidata da Matteo Bertucci si è imposta nel pisano per 6 a 5. La formula per la categoria Under 19 è quella del triangolare e la squadra massese riposerà questa settimana tornando poi in campo più avanti nella gara interna contro il Boca C5 Livorno.

Le formazioni Under 17 e Under 15 sono inserite, invece, in quadrangolari e saranno sul pezzo anche questo fine settimana. Sabato alle ore 16 l’Under 19 ospiterà al centro sportivo delle Colline Massese il Versilia C5 mentre domenica mattina alle ore 11, sul solito impianto, l’under 17 farà gli onori di casa allo Sporting Tau Futsal. L’ultima giornata è in programma sabato 18 maggio coi ragazzini di Bertucci impegnati ancora in casa contro il Futsal Pistoia e gli under 17 di scena al Pardini Sporting Center contro il Versilia C5.

Gian. Bond.