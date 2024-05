Calcio a 5 serie A, quarti di finale playoff. Immensa Italservice, batte Roma e punta alla semifinale

ITALSERVICE

5

OLIMPUS ROMA

3

(1-0 p.t., 2-2 s.t., 3-2 p.t.s.)

ITALSERVICE : Putano, Tonidandel, Vavà, Juan Fran, Schiochet, Luberto, Pires, Belloni, Caruso, Mohabz, Berkane, Barichello. All. Scarpitti.

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Gabriel, Fortino, Biscossi, Rodriguez, Isgrò, Cutrupi, Borolo, Marcelinho, Di Eugenio, Dimas. All. D’Orto.

Reti: 5’03’’ p.t. aut. Cutrupi (P), 6’19’’ s.t. Tres (O), 8’27’’ s.t. rig. Schiochet (P), 9’25’’ rig. Marcelinho (O), 2’11’’ p.t.s. Vavà (P), 2’38’’ s.t.s. Caruso (P), 3’14’’ s.t.s. Schiochet (O), 4’43’’ s.t.s. Cutrupi (O)

Note: ammoniti Belloni (P), Schiochet (P), Juan Fran (P), Isgrò (O), Dimas (O), Di Eugenio (O); espulsi: 8’26’’ s.t. Tres (O) per fallo di mano, 9’24’’ s.t. Juan Fran (P) per doppia ammonizione.

Arbitri: Mestieri (Finale Emilia), Genoni (Busto Arsizio), Saggese (Rovereto). Crono: Sgueglia (Finale Emilia)

Un’immensa Italservice costringe l’Olimpus Roma alla bella. In un PalaMegabox da record spettatori, Pesaro porta in parità la sfida con la capolista. Per decretare chi si aggiudicherà la semifinale scudetto occorrerà aspettare venerdì 17 maggio alle 19 quando al PalaOlgiata si disputerà garatre dei quarti di finale.

Dopo aver perso a Roma venerdì scorso, ieri in casa i biancorossi hanno firmato la miglior partita dell’anno. Una sfida dai molteplici ribaltamenti di fronte che si è conclusa dopo due overtime. Il match si è aperto con l’autogol di Cutrupi. Nella ripresa arriva il pareggio dei romani grazie al gol realizzato da Tres (1-1). Ma i locali non ci stanno e tornano con avanti con una trasformazione di Murilo (2-1). Gli avversari impattano di nuovo con Marcelinho (2-2). La seconda frazione finisce in parità. Quindi si va ai supplementari. Nei primi 5’ aggiuntivi si costruisce il successo dei pesaresi, scatenati. Il 3-2 è firmato da Vavà che dalla lunga distanza infila sotto la traversa. Nel secondo overtime, dopo l’infortunio di Barrichello che esce in barella, Caruso scava ulteriormente il vantaggio dei padroni di casa, 4-2, gonfiando la rete laziale a porta aperta. Infatti a 3’ 45 l’Olimpus prova il jolly buttando in campo il power play. Una scelta che paga cara.

Il numero 18 del team di mister Scarpitti (foto con Caruso) realizza un gol girato al volo di sinistro da metà campo. Lo segue Murilo che sigla la doppietta, segnando sempre a porta vuota (5-2). A 10’’ dalla fine Cutrupi scrive la rete del 5-3 finale.

Beatrice Terenzi