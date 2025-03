Calcio a 5 Serie A2. Non riesce il double all’OR. La Coppa Italia entra nella bacheca dell’Italpol

ITALPOL

6

OR REGGIO EMILIA

3

ITALPOL: Basile, Esposito, Gravina, Del Ferraro, Lancellotti, Fornari, Bertolini, Ippoliti, Paulinho, Felici, De Roma, Pizzoli. All. Bagalà.

OR REGGIO EMILIA: Piccioni, Homsi, Di Giorno, Edinho, Mereu, Halitjaha V., Gregori, Santoriello, Ruggiero, Panico, Halitjaha F., Mazzariol. All. Margini.

Arbitri: Grasso di Caserta, Di Donato di Merano e Cino di Enna (Crono: Gobbo di Mestre).

Reti: pt 4’04’’ Basile (I), 4’54’’ e 6’31’’ Lancellotti (I), 11’33’’ Homsi (OR); st 10’32’’ Ruggiero (OR), 10’36’’ Fornari (I), 11’00’’ Esposito (I), 13’30’’ Lancellotti (I), 14’26’’ Halitjaha F. (OR).

Note: ammoniti Ruggiero (OR) e Esposito (I).

Niente "double" per l’OR Reggio Emilia. Dopo aver vinto il campionato di Serie A2 la scorsa settimana con 2 turni d’anticipo, la formazione cittadina sfiora la Coppa Italia di categoria, arrendendosi in finale a Jesi ai romani dell’Italpol, abili a sfruttare due "black out" avversari nel corso del match. I capitolini vanno avanti al 4’ col portiere Basile, che calcia lungo e sfrutta il contrasto di Fornari su Martino Piccioni (foto), quest’ultimo protagonista con 3 rigori parati nella semifinale col Real Fabrica, per firmare l’1-0. A quel punto sale in cattedra Lancellotti, premiato come MVP delle Final Four, che colpisce due volte nel giro di 2’, portando i suoi sul 3-0; l’OR, ferita, riapre i giochi con una zampata di Homsi e si porta a -1 con una punizione a metà ripresa di Ruggiero. L’illusione di poter tornare in scia finisce in pochi istanti: Fornari, che sul calcio da fermo del "killer" aveva aperto le gambe ingannando il suo portiere, fa 4-2 con una precisa conclusione sul secondo palo, poi sono Esposito e lo scatenato Lancellotti a far volare i compagni sul 6-2. Di Fation Halitjaha, nel finale, il definitivo 6-3, risultato che comunque non sminuisce affatto il cammino di una formazione andata ben oltre i propri limiti.