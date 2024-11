Calcio a cinque Benlambrabet in nazionale: "Che emozione indossare la maglia del Marocco"

La prima volta in nazionale non si scorda mai. E’ stato così anche per Abdesslam Benlambrabet, per tutti Alessio o più semplicemente Dinho. Il laterale mancino con doppia cittadinanza, italiana e marocchina, ha accettato la chiamata della nazionale maggiore di futsal dei "leoni dell’atlante". Il calciatore massese si è ritrovato al mega centro sportivo Mohammed VI di Rabat, che ospita anche la nazionale di calcio ed altri sport, dove ha svolto uno stage caratterizzato da allenamenti e partitelle in famiglia. "E’ stata un’esperienza bellissima in una struttura spettacolare – ha raccontato Alessio -. In precedenza avevo risposto anche ad una chiamata della nazionale italiana under 21. Finché non verrò convocato per una gara ufficiale da Italia o Marocco potrò scegliere con chi giocare". Dinho, dopo aver vinto campionato di serie A2 Elite e Coppa Italia col Petrarca Padova, si è accasato quest’anno a Pordenone con il Maccan Prata C5. La sua nuova squadra viene da due promozioni consecutive ed ha iniziato discretamente questo suo primo campionato di serie A2 Elite. Nell’ultima gara disputata il Maccan si è imposto per 5 a 3 sull’Olimpia Verona.

Gianluca Bondielli