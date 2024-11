Calcio Allievi regionali. Lotta e puro agonismo. Partita di carattere della Pontremolese

pontremolese

2

pietrasanta

1

ALLIEVI PONTREMOLESE: Ghiselli, Rosa, Guelfi, Carnesecca, Matellini, Ferri (nella foto), Manati (79’ Pagani), Ouechtati, Palladini, Balestracci (66’ Zakaria), Filippi (78’ Conti). All.: Chelotti.

PIETRASANTA: Del Bucchia, Chiti, Cutolo, Bertuccelli, Nieddu, Mansili, Pepe, Mariani, Mazzara, Karafili, Neri. All. Benedetti.

Arbitro: Palma di Carrara.

Marcatori: 34’ Filippi, 42’ Mansili, 59’ Palladini.

PONTREMOLI – Una sofferenza infinita per gli allievi della Pontremolese che all’ottavo round battono il Pietrasanta, versiliesi che subiscono il primo grosso colpo della stagione e da domenica pomeriggio condividono il primato (19 punti) con gli azzurrini del duo Chelotti-Olmo entrambi allontanati dall’arbitro Palma. Pontremolese e Pietrasanta hanno dato vita ad una bellissima partita, aperta, ricca di agonismo. Vantaggio dei padroni di casa al 34esimo direttamente dalla linea di fondo Giacomo Filippi colpiva d’esterno destro mandando la palla sul palo più lontano e poi carambolare in rete. 42’ i versiliesi grazie ad un rimpallo con l’attaccante Marsili rimettono momentaneamente in pari il risultato. Al minuto 59’ il gol-partita, triangolazione Guelfi-Filippi- Balestracci e assist al bacio per Palladini che va a segno facendo esplodere il Lunezia.

ebal.